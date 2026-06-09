Στη φυλακή τρεις από τους συνολικά 14 κατηγορουμένους για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

Με τρεις προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα ο «μαραθώνιος» των απολογιών των κατηγορουμένων για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν συνολικά τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ότι είχαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα τα οποίο, από το 2019-2024 καρπώθηκε, με ψευδείς δηλώσεις ή πλαστά δικαιολογητικά, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους περίπου 2, 5 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή, ο φερόμενος ως αρχηγός , ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός.

Οι υπόλοιποι 9 που απολογήθηκαν χθες με περιοριστικούς όρους που αφορούν, κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία από 5 έως 15.000 ευρώ. Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαν αφεθεί ελεύθεροι με όρους και οι υπέργηροι γονείς του κατηγορούμενου ως αρχηγού του κυκλώματος.