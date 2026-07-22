Το Μπρεντ ενισχύθηκε περίπου κατά 2,5%, στα 93,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,3%, στα 86,31 δολάρια.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και οι προοπτικές για διπλωματική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απομακρύνονται.

Το Μπρεντ ενισχύθηκε περίπου κατά 2,5%, στα 93,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,3%, στα 86,31 δολάρια.

Νέα ώθηση στις τιμές έδωσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτή σε μια διπλωματική λύση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να προστατεύουν τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε για ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές.

Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εντείνονται καθώς υποχωρούν οι ελπίδες για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργούν οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές στη Μαύρη Θάλασσα, ενισχύοντας τις ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του αργού.

