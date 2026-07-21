Εικόνες από τους πρωταγωνιστές της νέας σειράς του MEGA.

Ρίχνουμε μια ακόμη ματιά στα παρασκήνια των γυρισμάτων της νέας κωμικής σειράς, «Κάμπινγκ», που κάνει πρεμιέρα στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Οι ήρωες του «Κάμπινγκ» έχουν ήδη αρχίσει να συστήνονται στον τηλεθεατή μέσα από τα teaser που προβάλλονται στον αέρα του MEGA.

Την ίδια ώρα, οι backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποτυπώνουν το κλίμα πίσω από τις κάμερες και αναδεικνύουν τη χημεία του πολυπρόσωπου πρωταγωνιστικού συνόλου, που δίνει ξεχωριστή δυναμική στη σειρά.

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Μέσα από τις νέες εικόνες αποκαλύπτεται η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος», εκεί όπου κάθε χαρακτήρας κρύβει το δικό του μυστικό και τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται.

Η άφιξη του κυνηγημένου Ιορδάνη και των παιδιών του στο τουριστικό θέρετρο θα γίνει η αφετηρία μιας αλυσίδας ανατροπών, που φέρνει κοντά μια ετερόκλητη κοινότητα ανθρώπων.

Ανάμεσα στο πηγαίο χιούμορ, τα καλά κρυμμένα μυστικά και τις απρόβλεπτες εξελίξεις, το «Κάμπινγκ» αφηγείται μια ιστορία για τη φιλία, την αλληλεγγύη και τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων.