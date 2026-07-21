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«Οι κόρες της Αρετής». Έρχεται στον Alpha! Μέχρι πού θα έφτανες για να αλλάξεις τη μοίρα σου;

Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στη μυθοπλασία με τη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», να έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μια ιστορία γεμάτη έντονα συναισθήματα, συγκρούσεις, οικογενειακά μυστικά και δυνατούς έρωτες.

Η Αρετή, μια χήρα γυναίκα, κουβαλά τις πληγές μιας ζωής γεμάτης στερήσεις. Έχοντας γνωρίσει τη φτώχεια, θα κάνει τα πάντα για να χαρίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια δεν είχε ποτέ.

Όταν οι ζωές τους διασταυρώνονται με την ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται και η φιλοδοξία, η αγάπη και τα μυστικά θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις σχέσεις όλων.

Η Μαριάννα Τουμασάτου είναι η Αρετή

Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η αγάπη της είναι αδιαπραγμάτευτη, όμως η φιλοδοξία της μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

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Η Ασημένια Βουλιώτη είναι η Ναταλία

Η μεγάλη κόρη της Αρετής. Δυναμική και ανεξάρτητη. Δεν συμβιβάζεται και αρνείται να ζήσει τη ζωή που σχεδιάζουν οι άλλοι για εκείνη. Η μεγαλύτερη μάχη της, όμως, θα είναι με τον ίδιο της τον εαυτό.

Η Γεωργία Μεσαρίτη είναι η Άννα

Είναι η μικρή κόρη της Αρετής. Όμορφη, ευαίσθητη και ονειροπόλα. Βλέπει τον κόσμο με την καρδιά, όμως σύντομα θα αναγκαστεί να ανακαλύψει ότι τα όνειρα έχουν συχνά βαρύ τίμημα.

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions