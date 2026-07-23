Δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα.

Σε κανονικά για την εποχή επίπεδα επιστρέφει σήμερα Πέμπτη ο υδράργυρος σε όλη τη χώρα, καθώς η θερμοκρασία σημειώνει πτώση, ενώ παράλληλα αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, θα σημειωθούν στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στις περιοχές αυτές θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς. Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο έως και τα 7 μποφόρ.