Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Υψηλές θερμοκρασίες, άνεμοι που θα φθάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βροχές στα βόρεια, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.