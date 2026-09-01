Το δίλημμα του Μαξίμου να ανοίξει... πυρ για κατά μέτωπο επίθεση.

«Αν μία συνέντευξη στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά οδηγεί πέντε υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη να τοποθετηθούν την επομένη μπορείτε να φανταστείτε τι θα ακολουθήσει στο μέλλον... ».

Η φράση ανήκει σε στέλεχος του «Σαμαρικού επιτελείου». Και δείχνει την έκταση του προβλήματος για την Ν.Δ.

Την αρχική «γραμμή» της κυβέρνησης να υποτιμήσει -επικοινωνιακά- τον παράγοντα Σαμαρά για να μην δώσει «φτερά» στο νέο κόμμα που ετοιμάζει την έχει καταργήσει η πραγματικότητα.

Το δίλημμα του Μαξίμου

Τώρα το Μαξίμου και η Ν.Δ. έρχεται αντιμέτωπη με το αμείλικτο ερώτημα. Θα ανοίξει συντεταγμένα... πυρ εναντίον του Αντώνη Σαμαρά; Αν ναι, θα της βγει σε καλό; Αν όχι, θα κινδυνεύει να αποδομηθεί στα μάτια των ψηφοφόρων της;

Μέχρι στιγμής πάντως κεντρικό σήμα δεν έχει δοθεί. Παρότι η ατάκα του διευθυντή του γραφείου Τύπου του Αντ. Σαμαρά, Νίκου Τσιούτσια «η Ν.Δ. είναι το παλιό Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον από ..ΛΑΟΣ» εκλήφθηκε -και σωστά- από το Μαξίμου σαν το σήμα έναρξης του γαλάζιου εμφυλίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι υπουργοί αντέδρασαν- Ποιοι δεν αντέδρασαν

Δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις από τους πέντε υπουργούς που αντέδρασαν πρώτοι ανήκουν ή στην μία ή στην άλλη κατηγορία. Είτε προέρχονται από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ (Γ. Φλωρίδης, Γ. Γεραπετρίτης) είτε από το ΛΑΟΣ (Άδωνης Γεωργιάδης).

Εντύπωση προκαλεί δε το γεγονός ότι κανείς άλλος υπουργός που προέρχεται από τα σπλάχνα της Ν.Δ. δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να αντιπαρατεθεί με τον Αντώνη Σαμαρά.

Δεύτερη σημαντική επισήμανση είναι ότι στην πρώτη γραμμή των υπουργών που απάντησαν είναι δύο από τους άλλοτε στενότερους συνεργάτες και υπερασπιστές του Σαμαρά. Το δεξί του χέρι στην κυβέρνηση Σαμαρά το ΄12 Σταύρος Παπασταύρου και ο Άδωνης Γεωργιάδης.

Το ..γάντι σήκωσαν οι πρώην Σαμαρικοί

«Πολύ ατυχείς δηλώσεις. Δηλαδή ο κ. Δένδιας, ο κ. Κικίλιας, η κα Κεφαλογιάννη, η κα Κεραμέως όλοι αυτοί τι είναι; Όλοι αυτοί που ανέφερα ήταν υπουργοί του κ. Σαμαρά. Όλους αυτούς τώρα είναι δυνατόν ο κ. Σαμαράς να τους θεωρεί ή Πασόκους ή ΛΑΟΣ»; διερωτήθηκε ο Στ. Παπασταύρου.

«Ο Σαμαράς να υβρίζει τον Σαμαρά του 2012 και να χρησιμοποιεί τους υβριστές του 2012 για να υβρίσει εμάς δεν γίνεται» είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης που σήκωσε πρώτος το ..γάντι που πέταξε ο Ν. Τσιούτσιας.

Είναι , ωστόσο, χαρακτηριστικό ότι και οι δύο πρώην Σαμαρικοί υπουργοί επέλεξαν να μην ανοίξουν απευθείας μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά. Προτίμησαν να ρίξουν το ..ανάθεμα στον Ν. Τσιούτσια ώστε να αποφύγουν την μετωπική με τον πρώην αρχηγό τους. «Δεν πιστεύω ότι οι αυτές οι απόψεις εκφράζουν τον Αντώνη Σαμαρά» είπαν αμφότεροι. Με τον πρώην πρωθυπουργό, ωστόσο, να μην έχει πάρει αποστάσεις από τις δηλώσεις Τσιούτσια.

Το... γάντι σήκωσαν και οι εκσυγχρονιστές

Ο προερχόμενος από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ Γ. Φλωρίδης αντίθετα χτύπησε κατά μέτωπο τον Αντώνη Σαμαρά:

«Εδώ και ένα χρόνο ακούμε “κόμμα Σαμαρά”. Κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο» είπε και πέρασε στην αντεπίθεση «Ο κ. Σαμαράς με τη ΝΔ δεν πήρε κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ» τόνισε με δεικτικό ύφος.

Πιο οξύς από ποτέ εμφανίστηκε ο μέχρι τώρα μετριοπαθής -απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά – υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης. Και είναι αλήθεια ότι είναι ο μόνος υπουργός του Κ. Μητσοτάκη που δεν χρωστάει κάτι στον Αντώνη Σαμαρά αφού δεν συνεργάστηκε ποτέ μαζί του. Από την άλλη πλευρά είναι και ο μόνος υπουργός του Κ. Μητσοτάκη που έχει δεχθεί τόσο σκληρή κριτική από τον πρώην πρωθυπουργό.

Φουλ επίθεση για τα εθνικά από τον Γ. Γεραπετρίτη

«Κατηγορεί ο κ. Σαμαράς ότι έχει υπάρξει μια ιδεολογική απομείωση της ΝΔ όταν ο ίδιος συγκυβερνούσε το με ΠΑΣΟΚ. Κατηγορεί για τον διάλογο με την Τουρκία όταν ο ίδιος συζητούσε με την Τουρκία. Επί ημερών Σαμαρά είχαμε 6 κύκλους διερευνητικών επαφών όπου συζητούνταν θέματα οριοθετήσεων θαλασσίων ζωνών. Ο κ.Σαμαράς είδε τον Ερντογάν και υπέγραψε σειρά συμφωνιών και μάλιστα τα έπραξε αυτά ενόσω το 2014 για παράδειγμα είχαμε κοντά 2.500 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου» είπε στα «Παραπολιτικά» ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπιζόμενος την εξωτερική πολιτική που ασκεί ο ίδιος.

«Το διάλειμμα της ΠΟΛ.ΑΝ»

Όσο κι ακούγεται παράδοξο την πιο σκληρή δήλωση – ενδεικτική των προθέσεων του Μαξίμου- έκανε ο Π. Μαρινάκης. Ο οποίος αντί να περιοριστεί στο να απαντήσει στον Αντώνη Σαμαρά άνοιξε τον δρόμο της αποδόμησης του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του κ. Τσούτσια απηχούν των απόψεων Σαμαρά. Πέρα από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία με το διάλειμμα της ΠΟΛ.ΑΝ., ηγείτο της παράταξης και της χώρας, και θυμάται την Ιστορία».

Μαζεύουν στοιχεία για τα έργα και τις ημέρες Σαμαρά

Η αναφορά Μαρινάκη στο «διάλειμμα της ΠΟΛ.ΑΝ» όπως και παλιότερη αναφορά του σε «προδοσία» δείχνουν ότι το Μαξίμου προειδοποιεί τον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν θα αρκεστεί σε διαπιστωτικού χαρακτήρα δηλώσεις- αν ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει να τραβάει το σχοινί- αλλά θα περάσει στην επίθεση με μπαζούκας.

Ήδη, στην κυβέρνηση και στη Ν.Δ. μαζεύουν υλικό στο οπλοστάσιο τους για τα έργα και τις ημέρες του Αντώνη Σαμαρά εφόσον ο εμφύλιος κορυφωθεί. Ανάμεσα στα πολεμοφόδια τους η σύνθεση της ΠΟΛ.ΑΝ. που χωρούσε από τον Λεντάκη (ΕΔΑ) μέχρι τον Γιώτα (ΠΑΣΟΚ) και τον Χρύσανθο Λαζαρίδη (ΚΚΕ ες). ..Μέχρι τις Πασοκικές επιλογές του στο υπουργείο Οικονομικών Β. Ράπανο, Γ. Στουρνάρα και Γκίκα Χαρδούβελη.