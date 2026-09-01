Μία πόλη που «ζωντανεύει» τον Σεπτέμβρη.

Αν υπάρχει ένας μήνας που μπορεί να αναδείξει τις ομορφιές της Ελλάδας, τότε αυτός θα μπορούσε να είναι ο Σεπτέμβριο. Ο ένατος μήνας του χρόνου, αποτελεί την ιδανική περίοδο για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα. Η υψηλή τουριστική κίνηση αρχίζει να υποχωρεί, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, και τα τοπία αποπνέουν την καλοκαιρινή αύρα με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Πρόκειται για μία εποχή που πολλές από τις πόλεις της χώρας, γίνονται πόλος έλξης για τους ταξιδιώτες που ζητούν μερικές ημέρες χαλάρωσης και ηρεμίας από την καθημερινότητα.

Από την Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, μέχρι την Κρήτη, το Ναύπλιο και τη Μάνη, υπάρχουν πόλεις που προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες μέσα σε λίγες ημέρες.

Ανάμεσα σε αυτές, βρίσκεται και ο Βόλος, η παραθαλάσσια πόλη με εύκολη πρόσβαση στο Πήλιο, που αποτελεί την ιδανική βάση για σύντομες εκδρομές.

Μία επίσκεψη στον Βόλο τον Σεπτέμβριο

Χτισμένος στον Παγασητικό κόλπο, ο Βόλος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πόλεις της ευρύτερης περιοχής και προσφέρει όλα όσα μπορεί να χρειάζεται ένας επισκέπτης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η γεωγραφική του θέση είναι από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο Παγασητικός και από την άλλη το καταπράσινο Πήλιο με τις εντυπωσιακές παραλίες.

Η παραλιακή οδός του Βόλου, αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες. Καφέ, εστιατόρια, παραδοσιακά μαγαζιά και ταβέρνες, λειτουργούν όλο το χρόνο προσφέροντας τοπικές γεύσεις και θέα στην παραλία της πόλης.

Βόλος – Η πόλη του τσίπουρου και των μεζέδων

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που έχουν συνδεθεί άμεσα με τον Βόλο είναι η παράδοση των τσιπουράδικων και των τοπικών μεζέδων.

Το τσίπουρο συνοδεύεται από μικρούς μεζέδες, κυρίως θαλασσινά και ψάρια, και η έξοδος για τσίπουρο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γαστρονομικής ταυτότητας της πόλης.

Η επίσκεψη σε τσιπουράδικο του Βόλου, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση αν θέλετε να γνωρίσετε πραγματικά την πόλη.

Πρόκειται για σημείο συνάντησης, κοινωνικοποίησης, ένα σημείο όπου τα γλέντια και τα τραγούδια, σας βγάζουν από την καθημερινότητα και σας ταξιδεύουν σε μία εποχή με λιγότερες έγνοιες.

{https://www.youtube.com/watch?v=FIpzP5O-4EY&t=41s}

Γιατί να επισκεφθείτε τον Βόλο τον Σεπτέμβρη;

Ο Σεπτέμβριος ταιριάζει ιδιαίτερα στον Βόλο επειδή επιτρέπει να αξιοποιήσει κανείς και τις δύο πλευρές του προορισμού. Η θάλασσα παραμένει μέρος των διακοπών, ενώ οι πιο ήπιες θερμοκρασίες κάνουν ευκολότερες τις βόλτες μέσα στην πόλη και τις εκδρομές στις γύρω περιοχές.

Οι παραλίες του Πηλίου βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση, ενώ τα γραφικά χωριά συνθέτουν ένα διαφορετικό σκηνικό που αξίζει να γνωρίσετε.

Αυτό που διαφοροποιεί τον Βόλο από αρκετούς άλλους ελληνικούς προορισμούς είναι ότι δεν χρειάζεται να επιλέξει κανείς ανάμεσα σε πόλη, θάλασσα και βουνό. Όλα βρίσκονται σε μικρή σχετικά απόσταση και μπορούν να συνδυαστούν στο ίδιο ταξίδι.

{https://www.youtube.com/watch?v=otEcyCvBui0&t=70s}