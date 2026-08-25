H γυναίκα δεν ενημέρωσε τις γερμανικές αρχές.

Να είχε προαναγγείλει στη σύντροφό του την αυτοκτονία του φέρεται ο 44χρονος Γερμανός ο οποίος έκανε διακοπές στο Πηγάδι του Πτελεού στον Βόλο και την Κυριακή το απόγευμα βρέθηκε απαγχονισμένος στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο αυτόχειρας δεν άφησε κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έθεσε τέρμα στη ζωή του, ωστόσο, φέρεται να επικοινώνησε με τη σύντροφό του που βρισκόταν στη Γερμανία εκφράζοντάς της την πρόθεση να βάλει τέρμα στη ζωή του, ενώ μάλιστα φέρεται να της έδειχνε μέσω βιντεοκλήσης και με ποιο τρόπο θα το πράξει!

Παρόλα αυτά η γυναίκα δεν ενημέρωσε τις γερμανικές αρχές, προκειμένου με τη σειρά τους να κινητοποιήσουν τις ελληνικές, καθώς δεν πίστευε ότι ο 44χρονος θα οδηγηθεί στο απονενοημένο διάβημα. Εκείνη άρχισε αργότερα να του τηλεφωνεί, αλλά ο άνδρας δεν της απαντούσε με συνέπεια να ανησυχήσει για το αν τελικά έκανε πράξη την πρόθεσή του.

Είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει την άνοιξη

Να σημειωθεί ο άνδρας την περασμένη άνοιξη είχε προσπαθήσει ξανά να αυτοκτονήσει στη Γερμανία όπου βρισκόταν, καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών, αλλά τότε είχε οδηγηθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο και είχε σωθεί. Ο αυτόχειρας ήταν χωρισμένος και πατέρας ενός παιδιού και είχε επισκεφτεί και πέρσι το Πηγάδι του Πτελεού για διακοπές. Ο 44χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής απαγχονισμένος μέσα στο δωμάτιο που νοίκιαζε από την ιδιοκτήτρια του καταλύματος η οποία είχε αρκετές ώρες να τον δει.

Υπολογίζεται πως έφυγε από τη ζωή το χρονικό διάστημα από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και την Κυριακή, ωστόσο, ακριβείς απαντήσεις θα δοθούν από τα αποτελέσματα της νεκροψίας που θα γίνει. Ο 44χρονος φέρεται να πήρε ένα σχοινί και να έδεσε την άκρη του στο πόμολο της πόρτας και με την άλλη άκρη να σχημάτισε βρόχο που τύλιξε στον λαιμό του και ρίχνοντας το βάρος του σώματός του να έβαλε τέρμα στη ζωή του. Η ιδιοκτήτρια του δωματίου ανησύχησε βλέποντας να έχει αφήσει πολλές μπίρες και θέλησε να δει τι κάνει, αλλά βρέθηκε μπροστά σε αυτό το σοκαριστικό θέαμα. Ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας του Αλμυρού.

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Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ επρόκειτο να ενημερωθούν και οι γερμανικές προξενικές αρχές ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της νεκροψίας. Να σημειωθεί πως οι αρχές έχουν αποκλείσει την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή: magnesianews.gr