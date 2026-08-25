Από 31 Αυγούστου οι ενημερωτικές εκπομπές επιστρέφουν στην ΕΡΤ.

Το ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ, ΕΡΤnews, ανοίγει την αυλαία της νέας τηλεοπτικής σεζόν την Δευτέρα 31 Αυγούστου, κάνοντας πρεμιέρα για τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου, η ΕΡΤ εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση, συστήνοντας στο τηλεοπτικό κοινό τις εκπομπές και τα δίδυμα παρουσιαστών και δημοσιογράφων που επιστρέφουν.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Συνδέσεις», με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Στέλλα Παπαμιχαήλ

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 05:00

Στις 05:00, οι «Συνδέσεις» συναντούν τους τηλεθεατές στο ξεκίνημα της ημέρας τους. Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος και η Στέλλα Παπαμιχαήλ γίνονται η πρώτη ενημερωτική συντροφιά, προσφέροντας όλα όσα χρειάζονται για να μπουν στην καθημερινότητά τους γνωρίζοντας τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Με απευθείας συνδέσεις, αναλυτικά ρεπορτάζ και σταθερή παρουσία στην Περιφέρεια, η εκπομπή παρακολουθεί από νωρίς τον παλμό της επικαιρότητας.

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Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων και οι ειδικοί δίνουν απαντήσεις, φωτίζοντας όλες τις πλευρές των μικρών και μεγάλων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.

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«Newsroom», με τον Γιώργο Σιαδήμα

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 10:00

Ο Γιώργος Σιαδήμας και το «Newsroom», καθημερινά στις 10:00, βρίσκονται στην καρδιά των γεγονότων και παρακολουθούν όλα όσα συμβαίνουν, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Με συνεχή ροή ειδήσεων, ζωντανές συνδέσεις και ανταποκρίσεις από τα σημεία των εξελίξεων, η εκπομπή καταγράφει τον παλμό της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων μιλούν στο «Newsroom», ενώ ειδικοί εξηγούν χρηστικά θέματα, δίνοντας απαντήσεις σε όσα απασχολούν τους πολίτες.

{https://www.youtube.com/watch?v=WqxU1VxJTd8}

«Live Now», με τους Φάνη Παπαθανασίου και Έλλη Κασόλη

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 13:00

Ο Φάνης Παπαθανασίου και η Έλλη Κασόλη, στο «Live Now», στις 13:00, καταγράφουν τις εξελίξεις σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και το πώς αυτές επηρεάζουν τη ζωή μας.

Αξιοποιώντας την εμπειρία τους από την κάλυψη πολέμων, διεθνών κρίσεων και ειδικών αποστολών, καθώς και από την παρουσία τους στα σημεία όπου εκτυλίχθηκαν μεγάλα γεγονότα, ο Φάνης Παπαθανασίου και η Έλλη Κασόλη δεν μένουν στην επιφάνεια της είδησης. Αναζητούν τις αιτίες και όσα κρύβονται πίσω από τις εξελίξεις, φωτίζουν το παρασκήνιο και εντοπίζουν τα στοιχεία που μπορεί να καθορίσουν την επόμενη ημέρα.

Ανοίγουν φακέλους κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, αναδεικνύουν όλες τις πλευρές τους και αναζητούν απαντήσεις.

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«Χωρίς Φίλτρο», με τις Αδαμαντία Λιόλιου και Βελίκα Καραβάλτσιου

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 16:00

Τα γεγονότα χωρίς ωραιοποιήσεις, οι ερωτήσεις χωρίς περιστροφές και οι απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές. Καθημερινά στις 16:00, η Αδαμαντία Λιόλιου και η Βελίκα Καραβάλτσιου, με μακρά εμπειρία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, έχοντας καλύψει σημαντικά γεγονότα και μεγάλες ειδησεογραφικές αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δίνουν χώρο στην είδηση όπως πραγματικά είναι: άμεση και αυθεντική.

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το «Χωρίς Φίλτρο» αναδεικνύει τις κρίσιμες πτυχές όσων συμβαίνουν, φωτίζει τις ειδήσεις πίσω από τους τίτλους και αναζητά καθαρές απαντήσεις. Οι πρωταγωνιστές και τα πρόσωπα-κλειδιά της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας έρχονται σε πρώτο πλάνο, σε μια εκπομπή που επικεντρώνεται στην ουσία και δίνει το βάρος εκεί όπου εκτυλίσσονται τα γεγονότα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Bxn1P27pCaQ}

«Off the Record», με τους Άγγελο Μόσχοβα, Λίδα Μπόλα και Βαγγέλη Παπαδημητρίου

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 00:20

Στο «Off the Record», ο Άγγελος Μόσχοβας, η Λίδα Μπόλα και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου φέρνουν στο φως όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο.

Αποκαλυπτικές πληροφορίες και αποκλειστικό ρεπορτάζ συνθέτουν μια διαφορετική ματιά στην πολιτική επικαιρότητα και σε όσα βρίσκονται πίσω από τις ειδήσεις, ενώ εστιάζουν στις εξελίξεις της ημέρας που πέρασε και σε όσα διαμορφώνουν την επόμενη.

«Σαββατοκύριακο από τις 5», με τους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη

Πρεμιέρα: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 05:00

«Σαββατοκύριακο από τις 5» με τον Δημήτρη Κοτταρίδη και τη Νίνα Κασιμάτη, για ένα Σαββατοκύριακο που αρχίζει με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι πολίτες.

Η εκπομπή καταγράφει όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, δίνοντας παράλληλα χώρο σε θέματα που ενδιαφέρουν, προβληματίζουν αλλά και κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη. Με συνεχή ροή ειδήσεων, ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις και συνεντεύξεις, η εκπομπή παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναδεικνύει τις σημαντικότερες πτυχές τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=Pp06ERMr_2U}

Το πρόγραμμα του ΕΡΤnews ανανεώνεται διαρκώς με εκπομπές οι οποίες έχουν ως επίκεντρο την επικαιρότητα και τις εξελίξεις στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο».