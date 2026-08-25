Σε ηλικία 58 ετών πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση για την απώλεια του σπουδαίου έλληνα ερμηνευτή Δημήτρη Κόκοτα.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, χάραξε τη δική του πορεία στο χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής με τις συνεργασίες του να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένειά του, τους φίλους, συγγενείς, αλλά και τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας

Γεννημένος στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 1968, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και επιχειρηματίας, γιος του αείμνηστου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.

Τα πρώτα του βήματα στην μουσική σκηνή τα έκανε σε ηλικία μόλις 25 ετών, ξεκινώντας την δισκογραφική του καριέρα το 1994.

Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε του Φεβρουάριου του ίδιου έτους και έφερε τον τίτλο «Διαδόσεις».

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Το 1995 ακολούθησε η δεύτερη δισκογραφική του δουλειά σε συνεργασία με το Φοίβο, οπότε και κυκλοφόρησε τον δίσκο «Συνείδηση» που, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ο δίσκος άγγιξε τις 60.000 πωλήσεις με τα τραγούδια «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να είσαι αληθινή», «Κι άσε να λένε» και «Ανεμώνα», να ξεχωρίζουν.

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Ο τρίτος προσωπικός του δίσκος κυκλοφόρησε το 1997 και αποτελεί την τελευταία του συνεργασία με τον Φοίβο, με τίτλο «Αχαριστία» και πολύ γρήγορα έγινε χρυσός, με χιλιάδες πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Συνολικά, ο Δημήτρης Κόκοτας κυκλοφόρησε δέκα προσωπικούς δίσκους με τίτλους: «Για μένα» (1998), «Σε ρεύματα αντίθετα» (1999), «Έχω φύγει» (2000), «Ολόψυχα» (2002), «Ένα» (2003), «Απρόσμενη Αγάπη» (2004) και «Άμα δε σε δω απόψε» (2007).

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Αν και στο κοινό έγινε ευρέως γνωστός το 1994, η ενασχόλησή του με τη μουσική και την τέχνη ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία, καθώς λόγω του πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, μεγάλωσε μέσα στις τέχνες και τον χώρο του τραγουδιού.

Δημήτρης Κόκοτα – Οι σπουδαίες συνεργασίες

Κατά τη διάρκεια της καριέρα του, ο Δημήτρης Κόκοτα, συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, δίνοντας τη δική του χροιά σε μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας.

Στάθηκε στο πλευρό της Μαρινέλλας, της Καίτης Γαρμπή, του Αντύπα, της Άντζελας Δημητρίου, του Βασίλη Καρρά και φυσικά του πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα.

Η κατάσταση της υγείας του τα τελευταία χρόνια

Στις 28 Μαρτίου του 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη σοβαρό έμφραγμα κατά τη διάρκεια της πρόβας του για τις εμφανίσεις του στο show «J2US», οπότε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το νοσοκομείο, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και διασωληνώθηκε.

Έκτοτε έδινε μάχη με την υγεία του και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Στις 4 Ιουνίου 2026, η αδερφή του, Έλλη, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό», μεταφέροντας τα νεότερα για την υγεία του.

Όπως είχε αναφέρει τότε, η κατάστασή του παρέμενε σταθερή, χωρίς να υπάρχει κάτι νεότερο. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της σε σχέση με ψευδή δημοσιεύματα που αφορούσαν την κατάσταση της υγείας του αδερφού της:

«Αυτά όλα είναι ψέματα, ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δεν σέβονται οικογένειες, δεν σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα, για τίποτα άλλο. Είναι στην ίδια κατάσταση. Δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με. Πηγαίνω τον βλέπω και φεύγω… Είναι όπως τα ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Σβήνω τα site εγώ από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε, αν έγραφαν για τον αδερφό σας; Με θυμώνει. Κάθε φορά το ίδιο γίνεται, δεν μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς αυτοί είμαστε».

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