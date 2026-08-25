Σε ηλικία 58 ετών πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας.

Πέθανε, σε ηλικία 58 ετών, ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, που έδινε «μάχη» μετά την ανακοπή που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

Το μεσημέρι της Τρίτης (25/8), ο τραγουδιστής και συνθέτης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», στο οποίο νοσηλευόταν τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Γ. Γεννηματάς» για τον Δημήτρη Κόκκοτα

«Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α "Γ. Γεννηματάς", απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Υπέστη ανακοπή στις πρόβες

Στις 28 Μαρτίου 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ έκανε πρόβες για το «Just the Two of Us», στο οποίο συμμετείχε με την Τραϊάνα Ανανία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, που εκδόθηκε τότε, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και διασωληνώθηκε. Έκτοτε έδινε μία «μάχη», αλλά δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.

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Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας, που γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968, ήταν γιος του Σταμάτη Κόκοτα, αλλά διέγραψε τη δική του πορεία ως τραγουδιστής και συνθέτης. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς γνωστούς τραγουδιστές, ανάμεσά τους η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα και η Λίτσα Γιαγκούση.

Τον Φεβρουάριο του 1994 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του, με τίτλο «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, που έγινε χρυσός. Συνεργάστηκε ξανά με τον Φοίβο στον δεύτερο δίσκο του, με τίτλο «Συνείδηση». Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1995 και έγινε πλατινένιος, ενώ από τα τραγούδια που έγιναν γνωστά ήταν τα «Γιατί με τυραννάς», «Συνείδηση» και «Ανεμώνα».

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Η τελευταία συνεργασία του με τον Φοίβο ήταν ο τρίτος δίσκος του, «Αχαριστία», που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1997 και έγινε πλατινένιος. Θεωρείται ο πιο επιτυχημένος δίσκος του Δημήτρη Κόκοτα, καθώς έχει πουλήσει τουλάχιστον 80.000 αντίτυπα.

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Ακολούθησαν οι δίσκοι «Για μένα» (1998)- σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, που έγινε πλατινένιος- «Σε αντίθετα ρεύματα» (1999)- σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους του Πάνου Φαλάρα, που έγινε χρυσός- «Έχω φύγει» (2000), «Ολόψυχα δικός σου» (2002), «Ένα» (2003), «Απρόσμενη αγάπη» (2004) και «Άμα δε σε δω απόψε» (2007).