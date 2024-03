Ο Δημήτρης Κόοτας νοσηλεύεται στο ΓΝΑ «Γεννηματάς» σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το απόγευμα της Πέμπτης ο Δημήτρης Κόκοτας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια των προβών του για το Just the Two of Us.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφο΄ριες, σε στεφανιογραφία.

Οι ίδιες πληροφο΄ριες αναφέρουν ότι, ο 55χρονος τραγουδιστής, γιος του λαϊκού ερμηνευτή, Σταμάτη Κόκοτα, υπέστη έμφραγμα.