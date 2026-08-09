Ο personal trainer Paul Lucín εξηγεί πώς η έλλειψη προγράμματος, ο κακός ύπνος και οι συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις μπορούν να εκτροχιάσουν τη διατροφή και την άσκηση – και τι μπορείτε να κάνετε για να το αποφύγετε.