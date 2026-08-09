ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο Πληροφοριοδότης
Ο Πληροφοριοδότης
Παιχνίδια Εξουσίας από τον Βασίλη Σκουρή
Τουρνάς: Πάνω από 400 πυρκαγιές σε δέκα ημέρες - Από αμέλεια το 90%
«254 άτομα παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια» είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
Άρσεναλ - Ντόρτμουντ 2-3: Με «μαγεία» Καρετσα πήραν το ντέρμπι οι Γερμανοί
Άρσεναλ και Ντόρτμουντ έδωσαν τη δική τους μάχη στο Λονδίνο.
Powered by Dikaiologitika.gr
Πολιτική
Κουτσούμπας από Αταλάντη: Ούτε η κυβέρνηση ούτε η «βολική» αντιπολίτευση μπορούν να λύσουν τα προβλήματα του λαού
Αναλυτικά όσα ανέφερε σε ομιλία του.
Entertainment
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη εξοικονομεί εκατομμύρια στο Netflix
Ο Τεντ Σαράντος είχε πολλά να πει για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Netflix.
Life
Αλουμινόχαρτο στα ράφια του ψυγείου: Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάται
Πώς λειτουργεί, τι προσφέρει και πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά χωρίς να εμποδίζετε τον αερισμό του ψυγείου.
Διεθνή
Δανία: Ένοπλο επεισόδιο με αρκετούς τραυματίες - Φόβοι για ξεκαθάρισμα λογαριασμών
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κατοικημένη περιοχή.
Επιστήμη
Η Κίνα φύτευε δέντρα στην έρημο Τακλαμακάν για σχεδόν 50 χρόνια - Οι δορυφόροι δείχνουν τώρα ότι το τοπίο δεσμεύει περισσότερο άνθρακα από ό,τι απελευθερώνει
Το αποτέλεσμα άρχισε να γίνεται ορατό ακόμη και από το Διάστημα.
Υγεία
Ο μπουφές του ξενοδοχείου μπορεί να γίνει παγίδα - Τι προτείνει personal trainer
Ο personal trainer Paul Lucín εξηγεί πώς η έλλειψη προγράμματος, ο κακός ύπνος και οι συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις μπορούν να εκτροχιάσουν τη διατροφή και την άσκηση – και τι μπορείτε να κάνετε για να το αποφύγετε.