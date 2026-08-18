Η Άγκυρα έχει αποθρασυνθεί και κινείται πλέον με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση και προκλητικές κινήσεις έναντι της Ελλάδας με τα δύο νέα Προεδρικά Διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα.

Έχοντας με τις ευλογίες Τραμπ αναβαθμίσει τη θέση της τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και στην περιοχή - διαμορφώνοντας αμυντικές συμμαχίες με μουσουλμανικές χώρες- η Τουρκία έχει αποθρασυνθεί και κινείται πλέον με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση και προκλητικές κινήσεις έναντι της Ελλάδας με τα δύο νέα Προεδρικά Διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα. Και περιμένουμε και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα...

Ο κ Μητσοτάκης έδωσε τα πάντα χωρίς όρους για να έχει την εύνοια των ΗΠΑ και να καθιερώσει τον ρόλο της Ελλάδας ως προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ: Έξι βάσεις και την Αλεξανδρούπολη επ΄ αόριστον, πρωτοστάτησε υπέρ της Ουκρανίας απέναντι στην Ρωσία, έστειλε Patriot στη Σαουδική Αραβία για να προστατευθεί από τους Χούθι χωρίς ούτε καν ανταλλάγματα, έδωσε! Τίποτα από αυτά δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις θέσεις των συμμάχων μας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αντιθέτως οι δηλώσεις και ενέργειες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Σαουδικής Αραβίας υπέρ της Τουρκίας αυξάνονται. Και τι κέρδισε εν τέλει όλο αυτό το διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Μία ομιλία στο Κογκρέσο στην προσπάθειά του να αναβαθμισθεί σε ηγέτη διεθνούς κύρους επί Μπάιντεν και να κερδίσει τις εκλογές στην Ελλάδα, ενώ σήμερα προσπαθεί απεγνωσμένα να εξασφαλίσει ένα «νεύμα» επιδοκιμασίας από τον Ντόναλτ Τραμπ.

Ούτε η κατάσταση με τη Γαλλία είναι εύκολη. Είναι σαφώς θετική ή συμφωνία με τη Meridiem για το ηλεκτρικό καλώδιο, αλλά οδηγεί στο εύλογο ερώτημα: γιατί εδώ και ένα χρόνο το έργο έχει παγώσει και η Γαλλία δεν έχει κάνει τίποτα παρά τη συμμετοχή της γαλλικής Nexans σε αυτό; Θα κάνει τώρα; Για να μη μιλήσουμε για την πώληση των Meteor στην Τουρκία ή τη συμφωνία ενσωμάτωσης των ηλεκτροοπτικών συστημάτων Euroflir της γαλλικής αμυντικής εταιρείας Safran στα τουρκικά drones της Bayraktar TB2, όπως μετέδωσε η "Καθημερινή". Όσο για το Ισραήλ, αρχίζουμε και βλέπουμε πώς η γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστίνιων και η επιθετική του πολιτική βοηθάει την Τουρκία να συσπειρώσει γύρω της μια μουσουλμανική συμμαχία με τις ευλογίες του Τραμπ ο οποίες δεν διανύει τις καλύτερες μέρες με τον Νετανιάχου.

Κανείς δεν είπε ότι η κατάσταση είναι εύκολη ούτε ότι υπάρχουν ιδανικές λύσεις. Αλλά θέλει πολύ να καταλάβει κανείς ότι η πολιτική Μητσοτάκη αποτυγχάνει και πρέπει να αλλάξει; Η ΕΛΑΣ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της ζητάει αλλαγή πλεύσης με αξιοποίηση της απειλής των ευρωπαϊκών κυρώσεων αλλά και επανεκκίνηση των διερευνητικών που λανθασμένα- όπως λέει - διακόπηκαν. Τονίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι αυτή που διαμορφώνει νέα διπλωματικά σχήματα όπως στο παρελθόν, σε μία περίοδο που δυστυχώς τον ρόλο αυτό τον έχει πάρει η Τουρκία. Επανέρχεται παράλληλα σε πρόταση για διασύνδεση της αναθεώρησης της τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας με τη Χάγη. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης πρότεινε μια νέα ολοκληρωμένη εθνική Θαλάσσια Στρατηγική με την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης., ενώ ο αρμόδιος τομεάρχης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιχάλης Κατρίνης δήλωσε πως δεν υπάρχει καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην Τουρκία. Το δε ΚΚΕ τονίζει ότι διαψεύδεται το κυβερνητικό αφήγημα των «ήρεμων νερών» αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τα αδιέξοδα της εμπλοκής στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ».

Και μια ερώτηση για την κυβέρνηση: Υπάρχει λόγος που δεν εξετάζονται νέες προτάσεις; Έστω και στο πλαίσιο της πολιτικής της;