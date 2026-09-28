Αναμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις από το Μαξίμου...

Τις προηγούμενες ημέρες διέρρευσε πως στο πλαίσιο της στρατηγικής της «κορδέλας» που ακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στις 10 Οκτωβρίου σχεδιάζει να μεταβεί στην Κρήτη, προκειμένου να εγκαινιάσει το πρώτο ολοκληρωμένο έργο που αφορά σε τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως πρόκειται για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ, κάτι παραπάνω από δέκα χιλιόμετρα στο κομμάτι Νεάπολη - Αγιος Νικόλαος, το οποίο ειχε συμβασιοποιηθεί το 2022 με ανάδοχο την AKTOR.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιδείξει ιδιαίτερη σπουδή για την επίσπευση των έργων στον ΒΟΑΚ και θα φροντίσει ως φαίνεται να το επαναβεβαιώσει με κορδέλες και με τα απαραίτητα ενσταντανέ με τους συντελεστες του έργου.

Απομένουν ωστόσο οι επίσημες ανακοινώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ε.Σ.