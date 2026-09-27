Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 867,71 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική περιορίζεται στα 196 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 116 ευρώ.

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Οι συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών θα πραγματοποιηθούν πριν την 28η Οκτωβρίου.

1. Συντάξεις μη μισθωτών – ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Οι συντάξεις της πρώτης κατηγορίας αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών

Όλους τους νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016.

Τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

2. Συντάξεις μισθωτών – ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μισθωτών. Οι συντάξεις είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

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Ωστόσο, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΙΚΑ

Συνταξιούχους Δημοσίου

Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΔΕΗ

ΟΤΕ.

Χαμηλά ποσά συντάξεων

Στο μεταξύ μεγάλη απόσταση εξακολουθεί να χωρίζει τις από τις νέες συντάξεις που απονέμει ο ΕΦΚΑ, την ώρα που περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους παραμένουν κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ τον μήνα.

Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 867,71 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική περιορίζεται στα 196 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 116 ευρώ

Τα τελευταία στοιχεία της μηνιαίας έκθεσης «Ήλιος» για τον Αύγουστο αποτυπώνουν μια αγορά συντάξεων πολλών ταχυτήτων.

Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 867,71 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική περιορίζεται στα 196 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 116 ευρώ. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις νέες συντάξεις του ΕΦΚΑ, οι οποίες κινούνται κατά μέσο όρο στα 775 ευρώ.

Στον αντίποδα, η μέση σύνταξη στο Δημόσιο φθάνει τα 1.229 ευρώ, δημιουργώντας διαφορά 454 ευρώ τον μήνα. Η απόσταση συνδέεται μεταξύ άλλων με τη διαφορετική μισθολογική διαδρομή των ασφαλισμένων.

Στο Δημόσιο οι αποδοχές εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα και επηρεάζονται από ωριμάνσεις και μισθολογικά κλιμάκια, γεγονός που αποτυπώνεται τελικά και στο ύψος της σύνταξης. Στον ιδιωτικό τομέα, αντίθετα, χαμηλότερες αποδοχές και διακοπές στον ασφαλιστικό βίο πιέζουν προς τα κάτω το τελικό ποσό.

Συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ

Η συνολική εικόνα των παρεχόμενων συντάξεων είναι αποκαλυπτική. Μόλις το 42,74%των κύριων συντάξεων γήρατος υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν έξι στις δέκα βρίσκονται κάτω από αυτό το επίπεδο.

Συγκεκριμένα, 208.293 συνταξιούχοι λαμβάνουν έως 500 ευρώ μεικτά, ενώ συνολικά 889.268 κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ. Στο χαμηλότερο άκρο της κλίμακας βρίσκονται 21.020 πολίτες με σύνταξη έως 100 ευρώ. Στην ακριβώς αντίθετη πλευρά υπάρχουν 3.726 δικαιούχοι που εισπράττουν ποσά άνω των 4.000 ευρώ.

Υπάρχουν ακόμη και τρεις περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν συνολικά δέκα συντάξεις, εάν συνυπολογιστούν κύριες, επικουρικές και μερίσματα. Μέσα στον Αύγουστο εκδόθηκαν 28.357 νέες συντάξεις, αριθμός χαμηλότερος από τον συνήθη μέσο όρο λόγω της θερινής περιόδου. Η συνολική δαπάνη για τις νέες απονομές ανήλθε σε περίπου 15,77 εκατ. ευρώ.