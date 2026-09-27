Η Τεχεράνη επιμένει στους όρους της και περιμένει τους μεσολαβητές.

Στους όρους που έχει θέσει για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ επιμένει το Ιράν, μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τη διαφωνία, η ιρανική πλευρά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων, αναμένοντας επίσημη ενημέρωση μέσω των μεσολαβητών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB, ότι οποιαδήποτε πρόοδος εξαρτάται από την ικανοποίηση των ιρανικών απαιτήσεων. «Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η χώρα του δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα στη διπλωματία, αλλά ούτε παραιτήθηκε από τα δικαιώματά της.

Η πρόταση των επτά ημερών

Το σχέδιο που παρουσίασε το Ιράν την Παρασκευή προβλέπει το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος μέσα σε επτά ημέρες από την αποδοχή του. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι καταρτίστηκε σε συντονισμό με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ενώ συγκροτήθηκε εξαμελής ομάδα με δυνατότητα λήψης αποφάσεων.

Ο Τραμπ απέρριψε δημοσίως την πρόταση το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί επιδιώκουν συμφωνία επειδή οδεύουν προς ήττα. Είχε προηγηθεί ανάρτησή του στο Truth Social με χάρτη που εμφάνιζε το Ορμούζ ως «στενό Τραμπ».

Ο Αραγτσί διευκρίνισε, πάντως, ότι η Τεχεράνη δεν είχε λάβει επίσημη απάντηση μέσω του μεσολαβητή και θα αποφασίσει αφού ενημερωθεί για τις τελικές αμερικανικές θέσεις.

Κυρώσεις, κεφάλαια και περιφερειακά μέτωπα

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Οι ιρανικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν την αποδέσμευση παγωμένων πόρων στο εξωτερικό και την άρση οικονομικών κυρώσεων. Η Τεχεράνη συνδέει επίσης τη συμφωνία με τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα περιφερειακά μέτωπα.

Κατά τον Αραγτσί, τα μέτρα που ζητούνται από την Ουάσιγκτον είχαν ήδη περιληφθεί στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πρόεδροι τον Ιούνιο. Εκείνο το πλαίσιο προέβλεπε άνοιγμα του Ορμούζ και διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά κατέρρευσε λόγω διαφορετικών ερμηνειών.

Πέρα από τον Λίβανο, στους όρους περιλαμβάνεται πλέον και η παύση των εχθροπραξιών στην Υεμένη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης, Χουσεΐν Μουχεμπί, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ενεργειακή διάσταση της κρίσης

Το Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της σύγκρουσης που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Η Τεχεράνη έχει κλείσει στην πράξη το πέρασμα, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου.

Τη σύνδεση της περιφερειακής σταθερότητας με την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια υπογράμμισε στον ΟΗΕ ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, Φάισαλ μπιν Φαρχάν, ζητώντας προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ προβλέπει επανέναρξη των βομβαρδισμών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Στην Υεμένη, η επέκταση των επιχειρήσεων των Χούθι και ο έλεγχός τους στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ προσθέτουν ακόμη ένα μέτωπο σε μια κρίση που επηρεάζει δύο στρατηγικά θαλάσσια περάσματα και τις διεθνείς εμπορικές διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.