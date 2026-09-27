Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, την οποία επικαλέστηκε ο Μπέσεντ, ο ίδιος είχε επαφές με περισσότερες από 50 χώρες.

Εκστρατεία διεθνών πιέσεων για την οικονομική απομόνωση του Ιράν περιέγραψε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προβάλλοντας ως αποτελέσματά της τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε ιρανικές τράπεζες και αεροπορικές εταιρείες από κράτη της περιοχής.

Σε ανάρτησή του στο Χ το Σάββατο, ανέφερε ότι έστειλε ομάδες σε χώρες ανά τον κόσμο, με αποστολή να ζητήσουν μέτρα εναντίον της Τεχεράνης. «Αυτές οι προσπάθειες φέρνουν αποτελέσματα», υποστήριξε, συνδέοντας τις αμερικανικές παρεμβάσεις με αποφάσεις που επηρεάζουν τις διεθνείς δραστηριότητες ιρανικών επιχειρήσεων.

Αναστολές πτήσεων σε τρεις χώρες

Στον τομέα των αερομεταφορών, η Τουρκία και το Ομάν αποφάσισαν την αναστολή των πτήσεων της ιδιωτικής ιρανικής εταιρείας Mahan Air. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν σε ευρύτερο μέτρο, διακόπτοντας όλες τις πτήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών.

Η απόφαση του Αμπού Ντάμπι ανακοινώθηκε την Πέμπτη, σε συμμόρφωση με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του ιρανικού κλάδου αερομεταφορών. Ο Μπέσεντ συμπεριέλαβε τις συγκεκριμένες κινήσεις στα παραδείγματα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

Μέτρα κατά των Melli και Mellat

Αντίστοιχες παρεμβάσεις καταγράφηκαν στον τραπεζικό τομέα. Η κεντρική τράπεζα των ΗΑΕ απαγόρευσε την Τετάρτη στα υποκαταστήματα της κρατικής ιρανικής τράπεζας Melli οποιαδήποτε συναλλαγή με το Ιράν.

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Η απόφαση συνοδεύτηκε από κατηγορίες για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στην Τουρκία, η αρμόδια τραπεζική εποπτική αρχή ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Mellat, επικαλούμενη νομοθεσία για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πρόκειται για δύο διαφορετικές τράπεζες, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με διαφορετικού τύπου περιορισμούς στις συγκεκριμένες αγορές.

Επαφές με περισσότερες από 50 χώρες

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, την οποία επικαλέστηκε ο Μπέσεντ, ο ίδιος είχε επαφές με περισσότερες από 50 χώρες. Παράλληλα, ο βοηθός υπουργός Οικονομικών Τζόναθαν Μπερκ, αρμόδιος για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και πρώην στέλεχος της Citi, πραγματοποίησε δίβδομη περιοδεία στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη.

Ο Μπέσεντ είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι όλες οι ιρανικές εταιρείες θα αναγκάζονταν να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους διεθνώς από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, μικρές και μεσαίες ιρανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται ή να πραγματοποιούν συναλλαγές στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Κίνα, η οποία δεν αποδέχεται τις αμερικανικές απαιτήσεις, παρά τις έντονες πιέσεις που ασκεί η Ουάσιγκτον για συμμόρφωση.