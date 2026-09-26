Ο ξηρός αέρας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για πολλά φυτά εσωτερικού χώρου.

Οι καφέ και ξεραμένες άκρες στα φύλλα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στα φυτά εσωτερικού χώρου.

Η πρώτη αντίδραση πολλών είναι να θεωρήσουν ότι το φυτό διψά και να αυξήσουν το πότισμα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα η σωστή κίνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.

Όπως εξηγεί ο ειδικός στα φυτά Άλβαρο Πεδρέρα, η εμφάνιση ξερών και καφέ άκρων μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την ποσότητα νερού που δέχεται το φυτό. Ο πραγματικός «ένοχος» μπορεί να βρίσκεται στον αέρα του σπιτιού και συγκεκριμένα στη χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία.

Γιατί ξεραίνονται οι άκρες των φύλλων

Ο ξηρός αέρας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για πολλά φυτά εσωτερικού χώρου, ιδιαίτερα για όσα προέρχονται από τροπικά κλίματα. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο έντονη τον χειμώνα, όταν η θέρμανση μειώνει την υγρασία μέσα στο σπίτι.

Έτσι, ακόμη και εάν το χώμα έχει τη σωστή ποσότητα νερού, τα φύλλα μπορεί να αρχίσουν να αφυδατώνονται. Εκτός από τις χαρακτηριστικές καφέ άκρες, η χαμηλή υγρασία μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη του φυτού και, σε πιο έντονες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε πρόωρη πτώση των φύλλων.

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Το σημαντικό είναι να μη θεωρούμε αυτομάτως ότι κάθε ξερό φύλλο σημαίνει έλλειψη νερού. Το υπερβολικό πότισμα, άλλωστε, μπορεί να διατηρεί συνεχώς υγρό το χώμα και να προκαλέσει διαφορετικά προβλήματα στις ρίζες.

Τα σημάδια που δείχνουν χαμηλή υγρασία

Σύμφωνα με τον Πεδρέρα, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να μας κατευθύνουν. Εκτός από τις καφέ και ξερές άκρες, τα φύλλα μπορεί να αρχίσουν να κατσαρώνουν, να γίνονται πιο εύθραυστα ή να σπάνε ευκολότερα. Ένα ακόμη σημάδι είναι η ανάπτυξη του φυτού να γίνεται αισθητά πιο αργή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η λύση δεν είναι απαραίτητα περισσότερο νερό στη γλάστρα. Χρειάζεται να αυξηθεί η υγρασία του περιβάλλοντος γύρω από το φυτό.

Τέσσερα απλά κόλπα για περισσότερη υγρασία

Μία από τις ευκολότερες λύσεις είναι να τοποθετήσουμε αρκετά φυτά κοντά μεταξύ τους. Μέσω της φυσικής διαπνοής των φύλλων δημιουργείται ένα μικρότερο και πιο υγρό μικροκλίμα.

Σε σπίτια με πολύ ξηρή ατμόσφαιρα, αποτελεσματικότερη λύση μπορεί να είναι ένας υγραντήρας, ιδιαίτερα κατά τους μήνες που λειτουργεί η θέρμανση.

Μια ακόμη επιλογή είναι ένα πιάτο με νερό και βότσαλα κάτω από τη γλάστρα. Η γλάστρα δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα στο νερό: στόχος είναι η σταδιακή εξάτμιση να αυξάνει την υγρασία γύρω από το φυτό και όχι να παραμένουν διαρκώς βρεγμένες οι ρίζες.

Τέλος, το ψέκασμα των φύλλων μπορεί να βοηθήσει ορισμένα φυτά, όχι όμως όλα. Η υπερβολική υγρασία πάνω στα φύλλα ορισμένων ειδών μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μυκήτων.

Το βασικό, επομένως, είναι να παρατηρούμε το φυτό πριν αυξήσουμε το πότισμα.

Πηγή decoracion.trendencias.com