81 νεκροί στις «Πόρτες» της Πάρου στις 26 Σεπτεμβρίου 2000.

Είκοσι έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Ήταν το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου 2000, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Εξπρές Σάμινα» προσέκρουσε στις βραχονησίδες «Πόρτες», λίγο έξω από την Πάρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 81 άνθρωποι. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά και κατευθυνόταν προς την Πάρο, έχοντας συνολικά 533 ανθρώπους πάνω του, 472 επιβάτες και 61 μέλη πληρώματος.

Λίγο μετά τις 22:00 και ενώ το «Εξπρές Σάμινα» πλησίαζε στην Πάρο, προσέκρουσε στις βραχονησίδες «Πόρτες», περίπου δύο ναυτικά μίλια από το νησί. Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλο ρήγμα στα δεξιά ύφαλα του πλοίου, με το νερό να εισέρχεται στο εσωτερικό του. Η κατάσταση εξελίχθηκε με δραματική ταχύτητα και μέσα σε περίπου 25 λεπτά το πλοίο βυθίστηκε.

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Οι δραματικές στιγμές μετά την πρόσκρουση

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. Επιβάτες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο και να πέσουν στη θάλασσα, ενώ ξεκίνησε μία τεράστια επιχείρηση διάσωσης. Καθοριστική ήταν η συμβολή των κατοίκων της Πάρου και της Αντιπάρου, καθώς ψαράδες και ιδιοκτήτες σκαφών βγήκαν στη θάλασσα και έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους ναυαγούς.

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Ο τελικός απολογισμός ήταν βαρύτατος: 81 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες διασώθηκαν. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο υπολιμενάρχης Πάρου Δημήτρης Μάλαμας, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.

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Τι έδειξαν οι έρευνες για το ναυάγιο

Οι έρευνες που ακολούθησαν έφεραν στο φως σειρά σοβαρών παραλείψεων και προβλημάτων που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Στην πραγματογνωμοσύνη καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση του πλοίου, την παρουσία του πλοιάρχου στη γέφυρα, την έγκαιρη ενεργοποίηση του γενικού συναγερμού και την ενημέρωση και εκκένωση των επιβατών.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που προέκυψαν αφορούσε τις στεγανές θύρες του μηχανοστασίου. Σύμφωνα με το πόρισμα, εάν οι δύο στεγανές θύρες ήταν κλειστές, όπως προβλεπόταν από τους κανόνες ασφαλείας, το πλοίο δεν θα είχε βυθιστεί εξαιτίας του συγκεκριμένου ρήγματος.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το «Εξπρές Σάμινα» έπλεε με αυτόματο πιλότο μέχρι περίπου 15 λεπτά πριν από την πρόσκρουση, ενώ καταγράφηκαν προβλήματα στον έλεγχο της πραγματικής θέσης του πλοίου.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη

Το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα» είχε και πολυετή δικαστική συνέχεια. Η δίκη ξεκίνησε το 2005 και οι αποφάσεις εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2006. Ο πλοίαρχος Βασίλειος Γιαννακής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16 ετών, ενώ ο υποπλοίαρχος Αναστάσιος Ψυχογιός καταδικάστηκε σε 19 χρόνια. Καταδίκες επιβλήθηκαν και σε άλλα πρόσωπα για την υπόθεση.