Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, προβλέπεται χρηματική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ στον στενότερο συγγενή κάθε προσώπου που έχει πιστοποιηθεί ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ναυαγίου.

Οικονομική στήριξη συνολικού ύψους 260.000 ευρώ προς τις οικογένειες των νεκρών και αγνοουμένων από το ναυάγιο του φέρι μποτ στα ανοικτά της βόρειας ακτής της Κύπρου ανακοίνωσε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου.

Το ναυάγιο σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου, λίγα μίλια ανοικτά της βόρειας ακτής της Κύπρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιδρύματος, ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι οκτώ επιβεβαιωμένοι νεκροί, ενώ 18 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύματος, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, καθώς και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των αγνοουμένων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, προβλέπεται χρηματική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ στον στενότερο συγγενή κάθε προσώπου που έχει πιστοποιηθεί ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ναυαγίου. Η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, με το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης να ανέρχεται στις 260.000 ευρώ. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να δοθεί άμεση οικονομική ανακούφιση στις οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες της τραγωδίας.

Για τη λήψη της οικονομικής βοήθειας θα απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον πλησιέστερο συγγενή, βάσει διαδικασίας που πρόκειται να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην Κύπρο. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται στον πλησιέστερο εν ζωή συγγενή, έως και συγγένειας δευτέρου βαθμού, έπειτα από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη σχέση με το θύμα ή το αγνοούμενο πρόσωπο.

Ως σειρά προτεραιότητας για τον δικαιούχο της δωρεάς ορίζονται ο ή η σύζυγος, ο πατέρας, η μητέρα, το μεγαλύτερο ενήλικο παιδί και στη συνέχεια ο μεγαλύτερος αδελφός ή η μεγαλύτερη αδελφή. Οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας και τον τραπεζικό λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένου του IBAN.

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Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου είναι μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, με κοινωνική και εκπαιδευτική δράση σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Μονακό.