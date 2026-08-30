Τι αναφέρει ο «υπουργός μεταφορών» Ερχάν Αρικλί.

Επιβατικό πλοίο με 267 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος, ανατράπηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα ανοικτά της Κερύνειας, στα Κατεχόμενα της Κύπρου ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης από την «ακτοφυλακή» καθώς και ομάδες «πολιτικής άμυνας», μεταδίδει ο «Μπαϊράκ».

Ο «υπουργός μεταφορών» Ερχάν Αρικλί ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για τη διάσωση των επιβατών και του πληρώματος από το πλοίο, «στο οποίο άρχισε να εισρέει νερό στα ανοιχτά της Κερύνειας».

Σύμφωνα με τον «πρωθυπουργό» των Κατεχόμενων Ουνάλ Ουστέλ 172 άνθρωποι διασώθηκαν από το πλοίο, ενώ 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

{https://x.com/BPINewsOrg/status/2094024575218504130}

Όπως δήλωσε στο παράνομο «πρακτορείο ειδήσεων» στο πλοίο άρχισε να εισρέει νερό, όταν αυτό βρισκόταν σε απόσταση 4 μιλίων από την ακτή, ενώ είπε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/CyprusNewspaper/status/2094016432379982103}

Το «υπουργείο υγείας» του ψευδοκράτους εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι, μετά το περιστατικό που προκλήθηκε από την ανατροπή επιβατικού πλοίου στα ανοιχτά της Κερύνειας, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών υπηρεσιών.

{https://www.facebook.com/reel/1788424305826943?locale=el_GR}

Αναφέρεται ότι έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά προληπτικά μέτρα τόσο στο λιμάνι όσο και στα «δημόσια» και ιδιωτικά νοσοκομεία, ενώ προστέθηκε ότι «προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση σε τυχόν ανάγκες, έχει κινητοποιηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός προσωπικού». «Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προετοιμασίες για την αποστολή ιατρικών ομάδων στο λιμάνι και στα νοσοκομεία» καταλήγει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl29nfwj7fwx?integrationId=40599y14juihe6ly}