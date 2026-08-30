Τραγωδία δίχως τέλος από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ.

Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 700 νεκρούς στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ οι αρχές προειδοποιούν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης για την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Ο συνολικός απολογισμός στο Νεπάλ και το Θιβέτ έχει ανέλθει στους 750 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται. Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων 261 ξένοι υπήκοοι. Την ίδια ώρα, οι αρχές του Νεπάλ επιβεβαίωσαν 734 θανάτους και 2.498 αγνοούμενους.

Σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση, μεταξύ των αγνοούμενων ξένων υπηκόων βρίσκονται 104 πολίτες του Νεπάλ, 49 της Ινδίας, 33 της Λετονίας, 18 των ΗΠΑ και 15 Βρετανοί.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί στο Νεπάλ. Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε αργά το Σάββατο, όταν ο στρατός του Νεπάλ κατάφερε να εισαγάγει έναν σωλήνα σε σήραγγα στις εγκαταστάσεις του υδροηλεκτρικού σταθμού Trishuli 3A, όπου εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί εργαζόμενοι.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Σουντάν Γκουρούνγκ, δήλωσε: «Έχουμε ήδη αρχίσει να διοχετεύουμε αέρα από το μικρό άνοιγμα και τώρα θα ξεκινήσουμε τις εργασίες εκσκαφής, ώστε να μπορέσει να εισέλθει η ομάδα διάσωσης». Οι αρχές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι μπορεί να βρίσκονται ακόμη ζωντανοί και παγιδευμένοι σε τέτοιες σήραγγες, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να επικεντρώνονται στις εγκαταστάσεις Trishuli 3A και 3B.

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Νεπάλ: Οι προειδοποιήσεις για την άνοδο των υδάτων

Το Νεπάλ προειδοποίησε την Κυριακή για την άνοδο των υδάτων των ποταμών και κάλεσε τις ομάδες διάσωσης να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

«Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι η ροή των υδάτων στον ποταμό Μποτέκοσι, στην περιοχή Ρασούουα, έχει αυξηθεί περαιτέρω», ανέφερε η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών σε προειδοποίηση που εκδόθηκε στις 07:20 το πρωί.

Στην περιοχή, όπου βρίσκονται μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα, η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ ανέφερε ότι μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται 933 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα, καθώς και πεζοπόροι και Ινδοί προσκυνητές που κατευθύνονταν προς το ιερό όρος Καϊλάς στο Θιβέτ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Σισίρ Χανάαλ, εκτίμησε το Σάββατο ότι το κόστος της ανοικοδόμησης του Νεπάλ μετά την καταστροφή μπορεί να ανέλθει σε «δισεκατομμύρια δολάρια».

«Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η διάσωση και η σωτηρία όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων», δήλωσε, απευθύνοντας έκκληση για εξειδικευμένη βοήθεια, μεταξύ άλλων για drones βαρέος τύπου και τεχνολογία που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι.

Παράλληλα, ζήτησε την αποστολή κιτ ιατροδικαστικών εξετάσεων για την ταυτοποίηση των νεκρών, καθώς και ψυκτικών μονάδων για τη διατήρηση των σορών, επισημαίνοντας ότι οι σοροί που έχουν παραμείνει μέσα στο νερό ενδέχεται να αποσυντίθενται με ταχύτερο ρυθμό.

Πληροφορίες από Associated Press, Agence France-Presse και Reuters