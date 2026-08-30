Συναγερμός στις Αρχές της Ελβετίας.

Περιστατικό με πυρά κατά την διάρκεια της νύκτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας κοντά στην Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία κάνοντας λόγο για «πολλά θύματα».

«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Χ.

{https://x.com/Kapo_Aargau/status/2093906103968899457}

Η αστυνομία του καντονιού Αργκάου μιλώντας στο Blick επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό εντοπίζεται στην «ιπποδρομιακή πίστα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του καντονιού Αργκάου, Βανέσα Ρούμπολντ. «Δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς έχει συμβεί», ανέφερε η Ρούμπολντ. Η αστυνομία μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει μόνο ότι σημειώθηκαν «πολλαπλοί πυροβολισμοί σε έναν μεγάλο συγκεντρωμένο αριθμό ανθρώπων».

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{https://x.com/Osint613/status/2093933258031390801}

Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης η Καντονιακή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (KKE) του καντονιού Αργκάου, καθώς και ένα Super Puma του ελβετικού στρατού. Το ελικόπτερο, ωστόσο, πραγματοποιεί πτήσεις χωρίς προβολέα.