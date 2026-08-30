Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη από τις Αρχές της Ελβετίας.

Τρόμος επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύκτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν, ενώ ο δράστης της επίθεσης διαφεύγει και αναζητείται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου.

{https://x.com/Kapo_Aargau/status/2093946023961825773}

Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/Kapo_Aargau/status/2093946090462515640}

{https://x.com/Osint613/status/2093933258031390801}