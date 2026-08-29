Η πανσέληνος και η έκλειψη ολοκληρώνουν έναν ιδιαίτερα έντονο αστρολογικά Αύγουστο.

Έντονο αστρολογικό ενδιαφέρον είχε η πανσέληνος του Αυγούστου, καθώς συνέπεσε με τη μερική έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες, δημιουργώντας ένα σκηνικό που, σύμφωνα με τους αστρολόγους, συνδέεται με αποκαλύψεις, συναισθηματικές αποφάσεις και σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις.

Το φαινόμενο κορυφώθηκε στις 28 Αυγούστου, με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Ιχθύες. Η συγκεκριμένη έκλειψη ήταν η τελευταία του καλοκαιριού και ακολούθησε την ολική έκλειψη Ηλίου στον Λέοντα στις 12 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Lisa Stardust του TODAY, η παρουσία του Ερμή στην Παρθένο και του Ουρανού στους Διδύμους ενισχύει την ανάγκη για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας.

Aναλυτικά οι αλλαγές στα 12 ζώδια:

Κριός: Χρειάζεται υπομονή. Μία παρεξήγηση σε επαγγελματική ή προσωπική σχέση μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις εάν υπάρξουν παρορμητικές αντιδράσεις.

Ταύρος: Συνεργασίες και νέες γνωριμίες μπορούν να ανοίξουν δρόμους. Είναι περίοδος κατάλληλη για σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων και αξιοποίηση επαγγελματικών επαφών.

Δίδυμοι: Η έκλειψη στρέφει την προσοχή στην αυτοκριτική. Πριν αναζητήσουν τα λάθη των άλλων, καλούνται να εξετάσουν τι μπορούν να βελτιώσουν οι ίδιοι.

Καρκίνος: Έρχεται περίοδος επανεξέτασης συμπεριφορών και σχέσεων. Μία φιλική ή ερωτική υπόθεση μπορεί να οδηγήσει στην παραδοχή ενός λάθους και σε αλλαγή στάσης.

Λέων: Οι οικονομικές προοπτικές βρίσκονται στο επίκεντρο. Μία επιλογή που σήμερα φαίνεται πολλά υποσχόμενη μπορεί, σύμφωνα με την αστρολογική πρόβλεψη, να αποδώσει οικονομικά στο μέλλον.

Παρθένος: Πρόσωπο από το παρελθόν ή μία υπάρχουσα σχέση επανέρχεται δυναμικά. Δύσκολες συζητήσεις μπορούν να βοηθήσουν στο οριστικό κλείσιμο παλιών συναισθηματικών εκκρεμοτήτων.

Ζυγός: Θετικές εξελίξεις διαφαίνονται στον επαγγελματικό τομέα, καθώς η προσοχή στη λεπτομέρεια αναγνωρίζεται από συνεργάτες. Το ζητούμενο είναι να αποφευχθεί η υπερανάλυση.

Σκορπιός: Χρειάζεται να αποφύγει τις υπερβολικές δεσμεύσεις. Δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν ως διέξοδος από την πίεση.

Τοξότης: Οι επαγγελματικές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αριθμούς και αποτελέσματα, καλείται να επενδύσει στους ανθρώπους που θεωρεί κατάλληλους συνεργάτες.

Αιγόκερως: Η επικοινωνία είναι το δυνατό χαρτί. Μία δύσκολη συζήτηση μπορεί να γίνει τώρα, αρκεί να επιλεγούν προσεκτικά ο χρόνος και οι λέξεις.

Υδροχόος: Τα οικονομικά αρχίζουν σταδιακά να παρουσιάζουν βελτίωση. Μία δημιουργική επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να προσφέρει πρόσθετο εισόδημα και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ιχθύες: Η έκλειψη πραγματοποιείται στο δικό τους ζώδιο, ενισχύοντας την ανάγκη να ολοκληρώσουν εκκρεμότητες. Η λογική αποκτά μεγαλύτερο βάρος και τους βοηθά να πάρουν αποφάσεις χωρίς να παρασύρονται αποκλειστικά από το συναίσθημα.

Πηγή today.com