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Η δόνηση καταγράφηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Σεισμός τώρα μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χάλκη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15.3 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός καταγράφεται λίγες ημέρες μετά από ακόμη μία σεισμική δόνηση στην περιοχή. Στις 23 Αυγούστου είχε καταγραφεί σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης και εστιακό βάθος 18,9 χιλιομέτρων.