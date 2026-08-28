Ο καιρός πρέπει να προσεγγίζεται σφαιρικά και όχι αποσπασματικά τονίζει ο κ. Ζιακόπουλος εξηγώντας τι πρέπει να περιμένουμε θερμοκρασιακά το σαββατοκύριακο.

Με αφορμή τις τοποθετήσεις μετεωρολόγων για κύμα ζέστης και θερμή εισβολή με 40αρια που θα κάνουν δυναμικά εκ νέου την εμφάνισή τους ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος σε ανάρτησή του στο ιστολόγιο του ζητά καλύτερη ερμηνεία των προγνωστικών δεδομένων για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Όπως εξηγεί η αναφορά μόνο στην επικράτηση πολύ ισχυρών μελτεμιών και στις υψηλές θερμοκρασίες δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα. Όπως εξηγεί, « δεν γίνεται αναφορά στην κατανομή των ισχυρών ανέμων στις επιμέρους περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, η οποία εξαρτάται από τη βαροβαθμίδα (διαφορά πίεσης) σε μικρότερη κλίμακα. Στον χάρτη μας η βαροβαθμίδα μεταξύ των Υ2 και Χ2 είναι αυτή που θα προκαλέσει τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στη ΝΑ νησιωτική χώρα.»

Για να σημειώσει δηκτικά ότι «τα 40άρια πουλάνε, αλλά δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά των μέγιστων τιμών της θερμοκρασίας που θα σημειωθούν στη χώρα» θέλοντας να υπογραμμίσει ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες δεν θα αποτελέσουν απαραίτητα τη γενικευμένη εικόνα για ολόκληρη την Ελλάδα.

Η ανάρτηση Ζιακόπουλου

Το να λέμε ότι «αύριο η χώρα θα επηρεαστεί από τον ενισχυμένο συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια (Υ1) με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο (Χ1), με αποτέλεσμα την επικράτηση πολύ ισχυρών μελτεμιών στις ανατολικές και νότιες περιοχές της» είναι «μισή» πληροφορία.

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Αυτό γιατί δεν γίνεται αναφορά στην κατανομή των ισχυρών ανέμων στις επιμέρους περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, η οποία εξαρτάται από τη βαροβαθμίδα (διαφορά πίεσης) σε μικρότερη κλίμακα. Στον χάρτη μας η βαροβαθμίδα μεταξύ των Υ2 και Χ2 είναι αυτή που θα προκαλέσει τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στη ΝΑ νησιωτική χώρα.

Ας είμαστε συγκρατημένοι στις προγνώσεις μας για την πορεία της θερμοκρασίας τη νέα εβδομάδα, Τα «σαραντάρια» πουλάνε, αλλά δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά των μέγιστων τιμών της θερμοκρασίας που θα σημειωθούν στη χώρα.