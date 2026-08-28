Σε δύο εβδομάδες θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία για τη σχολική χρονιά 2026 -2027, οι λεπτομέρειες της επιστροφής στα θρανία.

Οι καλοκαιρινές διακοπές ολοκληρώνονται με μαθητές και εκπαιδευτικούς να μετράνε και επίσημα αντίστροφα για την επιστροφή στα σχολεία για να εκκινήσει η νέα χρονιά μαθημάτων. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι σχολικές μονάδες ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους, με τους εκπαιδευτικούς να υποδέχονται τους μαθητές και το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη την επικράτεια δίνοντας το σύνθημα για να πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός που αποτελεί την αφετηρία κάθε νέας σχολικής χρονιάς.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί κάθε χρόνο μια ιδιαίτερη ημέρα για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Για τους μαθητές σηματοδοτεί το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την επιστροφή στην καθημερινότητα του σχολείου, ενώ για τους εκπαιδευτικούς αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εκπαιδευτικής περιόδου.

Η φετινή σχολική χρονιά φέρνει μαζί της 180 μέρες μαθημάτων έναντι των 167 που είχαμε πέρσι. Σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο τις περισσότερες μέρες μαθημάτων ήτοι 24 έχει ο Μάρτιος ενώ τις λιγότερες ήτοι μόλις 10 τις έχει ο Ιούνιος.

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Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός

Η ώρα του αγιασμού δεν είναι κοινή σε όλα τα σχολεία. Κάθε σχολική μονάδα προγραμματίζει την τελετή σε συνεννόηση με τον ιερέα. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του σχολείου τους, καθώς η ακριβής ώρα του αγιασμού και η ώρα προσέλευσης των μαθητών μπορεί να διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Πρώτα ο αγιασμός γίνεται στην Πρωτοβάθμια και έπεται η Δευτεροβάθμια ώστε στη συνέχεια οι μαθητές να περάσουν στις αίθουσες και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες της πρώτης ημέρας.

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Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού, οι μαθητές θα κατευθυνθούν στις αίθουσες διδασκαλίας. Εκεί θα έχουν την πρώτη τους επαφή με τους εκπαιδευτικούς για τη νέα σχολική χρονιά και θα ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, το πρόγραμμα και όσα πρέπει να γνωρίζουν για τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, ανάλογα με τον προγραμματισμό κάθε σχολικής μονάδας, θα γίνει η διανομή των σχολικών βιβλίων και θα δοθούν στους μαθητές οι απαραίτητες οδηγίες για την έναρξη των μαθημάτων. Η πρώτη ημέρα έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής και προσαρμογής. Οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολικό περιβάλλον, συναντούν ξανά τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους και ενημερώνονται για τη νέα σχολική χρονιά.

Πότε επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες από την 1η Σεπτεμβρίου, αρκετές ημέρες πριν από την άφιξη των μαθητών. Το διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για την προετοιμασία των σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων προχωρούν στις απαραίτητες εργασίες, οργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ολοκληρώνουν τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε όλα να είναι έτοιμα για την υποδοχή των μαθητών. Παράλληλα, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες συσκέψεις και συνεδριάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ διευθετούνται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων, το ωρολόγιο πρόγραμμα και την οργάνωση της σχολικής καθημερινότητας.