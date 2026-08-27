Το δυστύχημα στη Νέα Ιωνία έγινε την Κυριακή 23 Αυγούστου, επί της λεωφόρου Βεΐκου.

Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε την Κυριακή στη Νέα Ιωνία αναζητά η αστυνομία.

Το δυστύχημα έγινε σύμφωνα με την ΕΛΑΣ περίπου στις 14:15 της Κυριακής 23 Αυγούστου, επί της λεωφόρου Βεΐκου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι γνωστά μέχρι στιγμής, μία μηχανή που κατευθυνόταν από το Νέο Ηράκλειο προς την Αθήνα, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 60χρονου οδηγού της.

Η Τροχαία καλεί όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο δυστύχημα ή διαθέτει οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο, να επικοινωνήσει με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, στα τηλέφωνα 2102854400-402-403-405 και 2102801552.