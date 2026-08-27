Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την συνάντηση με τον Νίκο Δένδια.

Την συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια γνωστοποίησε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως σημειώνει στα social media: «Χάρηκα που συναντήθηκα αυτή την εβδομάδα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δένδια για την προώθηση των αμυντικών δεσμών ΗΠΑ-Ελλάδας και την ενίσχυση της αποστολής και των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενη από τον καλό μου φίλο, τον Αξιότιμο Ντάνιελ Ζίμερμαν, ο οποίος εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Υφυπουργού Πολέμου για θέματα Αγορών και Υποστήριξης» ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Όπως συμπλήρωσε για το περιεχόμενο της συνάντησης: «Oι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της «Ατζέντας 2030» της Ελλάδας – ιδιαίτερα μέσω της προμήθειας των κορυφαίων στο είδος τους αμερικανικών αμυντικών δυνατοτήτων – και εκτιμούν τη συνεχή δέσμευση της Ελλάδας για την ασφάλεια και την άμυνα της κρίσιμης νότιας πτέρυγας της Συμμαχίας».

{https://x.com/usambassadorgr/status/2093055957240516792}