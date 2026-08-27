«Το Ιράν δεν αναζητούσε τον πόλεμο, δεν αναζητά τον πόλεμο και θα αναζητήσει τον πόλεμο, αλλά ούτε θα υποκύψει στον εκφοβισμό» είπε μεταξύ άλλων ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαμήνυσε πως η Τεχεράνη δεν θα υποκλιθεί στην πίεση των ΗΠΑ αλλά επανέλαβε ότι δεν θέλουν πόλεμο.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και ΥΠΕΞ, Σεϊχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντούλ Αλ Θάνι, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι «οι Αμερικανοί στόχευσαν άδικα τους ηγέτες του Ιράν, τους αξιωματικούς, τους φοιτητές και τους ανθρώπους» και πρόσθεσε πως τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες υπό το Διεθνές Δίκαιο.

«Το Ιράν δεν αναζητούσε τον πόλεμο, δεν αναζητά τον πόλεμο και θα αναζητήσει τον πόλεμο, αλλά ούτε θα υποκύψει στον εκφοβισμό» τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ακόμα πως οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους θα πρέπει να αναγνωρίσουν αυτοί που ο ίδιος περιέγραψε ως νομικά δικαιώματα του Ιράν.

«Τα άλλα μέρη θα πρέπει να αναγνωρίσουν όλα τα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών σε κάθε πεδίο και μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θέλει τίποτα άλλο πέρα από τα δικαιώματά της».

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ΗΠΑ και Ισραήλ εμποδίζουν την ηρεμία στην περιοχή

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε παράλληλα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι ψάχνουν τρόπους να εμποδίσουν την επίτευξη ηρεμίας στην περιοχή.

Σημείωσε ακόμα ότι το Ιράν και το Κατάρ θα μπορούσαν να προχωρήσουν πέρα από αυτό που πρόσφατα αποκάλεσε [πικρά γεγονότα» και να συνεχίσουν τη συνεργασία, και πρόσθεσε πως η Τεχεράνη θα εκτιμούσε την βοήθεια της Ντόχα για το μέλλον των Ιρανών πιλότων.

Το Ιράν έχει ανακοινώσει πως τρεις πιλότοι του κρατούνται όμηροι στο Κατάρ μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους τους όταν πέρασαν τον εναέριο χώρο του Κατάρ κατά τη διάρκεια σύγκρουσης, κάτι που η Ντόχα όμως αρνείται.

Το Κατάρ ισχυρίζεται πως περισυνέλεξε τη σορό ενός Ιρανού πιλότου και κάλεσε την Τεχεράνη να στείλει τεχνική ομάδα για να επιβλέψει την επιχείρηση αναζήτησες και διάσωσης.