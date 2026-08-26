Ήρθε η ώρα για την Πανσέληνο του Αυγούστου.

Η ώρα για την μαγευτικότερη Πανσέληνο του έτους ήρθε. Η Πανσέληνος του Αυγούστου θα φανερωθεί μπροστά μας στις 28/8 και θα είναι μαγευτική όπως άλλωστε κάθε καλοκαίρι.

Το φεγγάρι του Οξύρρυγχου, είναι πανέμορφο και μάλιστα θα έχουμε την αίσθηση ότι είναι και η μεγαλύτερη Πανσέληνος και αυτό γιατί θα είναι πιο χαμηλά στον ορίζοντα.

Υπενθυμίζεται ότι η Πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου».

Η ονομασία προέρχεται από την παράδοση των αυτόχθονων πληθυσμών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με τον οξύρρυγχο που ζούσε στις Μεγάλες Λίμνες και στη λίμνη Σαμπλαίν.

Ο συγκεκριμένος μήνας ήταν παραδοσιακά η περίοδος κατά την οποία το μεγάλο ψάρι αποτελούσε σημαντική πηγή τροφής για τους κατοίκους της περιοχής, με αποτέλεσμα η πανσέληνος του Αυγούστου να συνδεθεί με το όνομά του.

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Από την Ελλάδα θα απολαύσουμε, όπως είπαμε, την ομορφότερη Πανσέληνο στις 00:18 καθώς αυτή θα είναι η ώρα που θα φτάσει στο απόλυτο πικ.