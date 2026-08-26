Την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση εξασφάλισε η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη, έκανε αυτό που χρειαζόταν και κυριαρχόντας απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τη League Phase του Champions League με το εμφατικό 4-0.

Σε μία Allwyn Arena στην οποία οι 32.000 φίλαθλοι δημιούργησαν μία «καυτή» ατμόσφαιρα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα τις διαθέσεις της.

Στο πρώτο μόλις λεπτό της συνάντησης, ο Μάγιερ είχε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όμως ο Βούτσοβ απέκρουσε με τα πόδια.

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Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης στο 7΄. Ο Γιόβιτς αξιοποίησε τη σέντρα του Ρότα και με εκπληκτική κεφαλιά έκανε το 1-0, βάζοντας «φωτιά» στην κερκίδα.

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Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 12΄, ο «Δικέφαλος» διπλασίασε τα τέρματά του με όμορφο τελειώμα του Βάργκα στην κίνηση έπειτα από ασίστ του Ρέλβας.

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Το 3-0 για την ΑΕΚ ήρθε στο 30΄. Ο Μάγιερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Βάργκα με δυνατή σκαστή κεφαλιά διεύρυνε το προβάδισμα πρόκρισης.

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Στην επόμενη ακριβώς φάση, ο Κοϊτά σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία για το 4-0.

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Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, η ΑΕΚ χαλάρωσε, η Λέφσκι πήρε μέτρα στο γήπεδο όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά.

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Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ κατέβασε ρυθμό, όντας όμως απειλητική για την εστία των Βούλγαρων. Στο 50ο λεπτό ο Μαρίν έκανε το σουτ εκτός περιοχής, ο Βούτσοφ απέκρουσε όμως στην επαναφορά ο Γιόβιτς πλάσαρε άουτ.

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Το 4-0 για την Ένωση ήρθε στο 53΄. Ο Μαρίν έκανε το γύρισμα στη μεγάλη περιοχή, με τον Αλνταΐρ να ανατρέπει τον Γιόβιτς και τον διαιτητή Τουρμπίν να καταλογίζει πέναλντι. Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε από τα 11 βήματα.

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Μετά το 70΄, ο Νίκολιτς έκανε αλλαγές, αποσύροντας του εκπληκτικούς Βάργκα, Γιόβιτς, Μαρίν, Μάγιερ και Κοϊτά. Στη θέση τους πέρασαν οι Μάνταλος, Ζούμπκοβ, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα, με τον τελευταίο να κάνει το ντεμπούτο του με τα κιτρινόμαυρα.

Στο 86΄, ο Γκατσίνοβιτς σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία για το 5-0, έπειτα από γύρισμα του Ζίνι.

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Ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης, με παίκτες και κόσμο να ξεσπάνε σε έντονους πανηγυρισμούς. Η ΑΕΚ μετά από 8 χρόνια βρίσκεται ξανά στο Champions League, την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπάλους της την Πέμπτη (27/08, 19:00) στην κλήρωση για τη League Phase του Champions League

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ρότα, Μαρίν, Κάιρινεν, Μάγιερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς

Λέφσκι Σόφιας:Βούτσοφ, Αλνταΐρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Σερζίνιο, Μουμπαρίκ, Μαϊκόν, Οκο-Φλεξ, Έβερτον, Ρεϊνάλντο.