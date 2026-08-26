Συνολικά 232 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου και 19 νεκροί στην Ελλάδα.

«Καλπάζει» ο ιός του Δυτικού Νείλου, καθώς την τελευταία εβδομάδα στοίχισε τη ζωή άλλων έξι ανθρώπων στην Ελλάδα, ενώ καταγράφηκαν 75 νέα κρούσματα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ.

Συνολικά, από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 11:00 της Τετάρτης (26/8), έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από τα οποία τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση). Τα υπόλοιπα 67 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου ανέρχονται πλέον σε 19. Πρόκειται για ασθενείς από 66 έως 92 ετών, αναφέρει η νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ. Στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 73 ασθενείς, από τους οποίους οι 26 σε ΜΕΘ και ένας σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.

Οι περιοχές με τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου

Κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στις εξής περιοχές:

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Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Εκτός από τις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, η αρμόδια ομάδα εργασίας, κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι δήμοι:

Νέου Ηρακλείου

Νέας Σμύρνης

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Δάφνης - Υμηττού

Αμφίπολης

Θάσου

Στους δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Η έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου