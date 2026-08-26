Νέα αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.

«Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το ιό του δυτικού νείλου» τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Alpha τόνισε ότι τα κρούσματα (μέχρι χθες το απόγευμα) έχουν ανέλθει σε 213, ενώ έχουμε 69 νοσηλείες.

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Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορύφωση του φετινού κύματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα, το 2026 ενδέχεται να εξελιχθεί σε χρονιά-ρεκόρ ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2018.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2010. Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη έξαρση είχε καταγραφεί το 2018, όταν καταγράφηκαν 317 κρούσματα και 59 θάνατοι.

Από 2 έως 14 ημέρες μετά το τσίμπημα η εμφάνιση συμπτωμάτων

Ένα από τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζουν όσοι έχουν εκτεθεί σε τσιμπήματα κουνουπιών είναι ο χρόνος επώασης. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από 2 έως 14 ημέρες μετά το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. Αυτό σημαίνει ότι η εμφάνιση πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων δεν πρέπει απαραίτητα να συνδέεται με ένα πρόσφατο τσίμπημα, καθώς μπορεί να έχει μεσολαβήσει διάστημα έως και δύο εβδομάδων.

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Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέξουμε

Στην ήπια μορφή, η λοίμωξη μπορεί να θυμίζει έντονα γρίπη. Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει πυρετό, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, αδυναμία, μυϊκούς και αρθρικούς πόνους. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται επίσης συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, έμετοι, διάρροια, ανορεξία και κοιλιακός πόνος, ενώ μπορεί να παρουσιαστούν εξάνθημα και διογκωμένοι λεμφαδένες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ήπια νόσος υποχωρεί μέσα σε 3 έως 6 ημέρες. Ωστόσο, η κόπωση, ο πονοκέφαλος, οι μυαλγίες ή οι διαταραχές συγκέντρωσης μπορεί σε ορισμένους ασθενείς να παραμείνουν για αρκετές εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.