Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε περισσότερα από 4,7 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από 18 τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 10, 20, 24, 28, 33 και Τζόκερ το 7.
Απόψε σημειώθηκε το 19ο διαδοχικό τζακ ποτ του Τζόκερ, αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, 11 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (27/8) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ.
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=VkQFBnTUvZE}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)