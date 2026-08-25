Η θεϊκή κωμωδία που επιστρέφει στον Alpha.

Η θεϊκή κωμωδία, σειρά του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» έρχεται τη νέα σεζόν με δεύτερο κύκλο και άφθονες δόσεις σασπένς αλλά και γέλιου.

Πριν από λίγο καιρό, οι πρωταγωνιστές του δεύτερου κύκλου φόρεσαν ξανά τα κοστούμια των αγαπημένων τους χαρακτήρων και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στη φωτογράφιση για τη νέα σεζόν.

Ανάμεσα σε πόζες, γέλια, πειράγματα και… μικρά backstage απρόοπτα, το κλίμα στα παρασκήνια ήταν ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς από το σύμπαν των «Φόνων στο Καμπαναριό»: χαλαρό, παιχνιδιάρικο και απολαυστικά απρόβλεπτο.

Οι αγαπημένες μοναχές, οι γκαφατζήδες ντετέκτιβ και τα νέα πρόσωπα της ιστορίας άφησαν για λίγο το μυστήριο στην άκρη και μας έδωσαν μια διαφορετική ματιά στους χαρακτήρες που θα πρωταγωνιστήσουν στον δεύτερο κύκλο.

Και μπορεί μπροστά στην κάμερα να χρειάζονται απόλυτη συγκέντρωση και… σοβαρότητα, όμως στα backstage αποδεικνύεται ότι το γέλιο έχει τον πρώτο λόγο.

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Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση των «Φόνων στο Καμπαναριό 2» και πάρτε μια μικρή γεύση από όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες.

{https://www.instagram.com/reel/Db-eWG7E7Iu/}

Οι μοναχές μας βρίσκονται αυτή τη φορά στην πιο δύσκολη αποστολή της ζωής τους: να μείνουν ζωντανές! Κυνηγημένες από έναν πληρωμένο δολοφόνο, καταφεύγουν σε μια εγκαταλελειμμένη μονή έξω από την Καρδίτσα.

Εκεί όμως ανακαλύπτουν πως, όταν μια μονή χαρακτηρίζεται «ήσυχη», καλό είναι να κρατάς... πολύ μικρό καλάθι. Γιατί τα μυστικά που κρύβει είναι περισσότερα κι από τα κελιά της και οι σουρεαλιστικές καταστάσεις που θα ζήσουν περισσότερες από τις γκάφες τους!

{https://www.youtube.com/watch?v=VMHmgiBlREE}

Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

Έρχεται στον Alpha!