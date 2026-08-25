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Το «Σόι Σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια.

«Το Σόι Σου» - Έρχονται νέα απολαυστικά επεισόδια. Μείνετε συντονισμένοι!

Ποιοι βρίσκονται πίσω από κάθε σκηνή και τι συμβαίνει στα παρασκήνια της πιο αγαπημένης σειράς της ελληνικής τηλεόρασης;

Μέχρι το «πάμε» και το «cut» μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων -ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τεχνικοί- δουλεύει ασταμάτητα με πολύ κέφι και πολλή αγάπη για να πάρει ζωή το κάθε επεισόδιο.

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Μια κλεφτή ματιά μέσα στο σπίτι του «σογιού» αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν οι πρωταγωνιστές αφήνουν για λίγο τους ρόλους τους.

Αποκαλύπτει ότι μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας έχουν γίνει όλοι μαζί μια πραγματική οικογένεια και πίσω από την κάμερα.

Στιγμές για χαλάρωση, για μελέτη, για ένα τελικό τσεκάρισμα, για αστεία, για αγκαλιές, και φυσικά για πολλά γέλια… καθώς οι ατάκες δεν σταματούν απαραίτητα όταν σταματούν οι κάμερες.

Γιατί «Το σόι σου» δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουμε μπροστά από τις κάμερες, είναι και όλα όσα συμβαίνουν πίσω από αυτές!