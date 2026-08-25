Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η ηθοποιός και η συγκινητική αναφορά στον πατέρα της και τον παππού της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να απολαμβάνει τις ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού, περνώντας πολύτιμο χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα και κάνοντας στάση σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μέρη της Ελλάδας.

Η ηθοποιός βρέθηκε αρχικά στην Ήπειρο, από όπου μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο με τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ λίγες μέρες αργότερα επισκέφθηκε την Πελοπόννησο, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις.

Η ίδια, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό για τα εντυπωσιακά τοπία που αντίκρισε, θέλησε, ωστόσο, να κάνει μία ξεχωριστή αναφορά στο Κατάκολο, τον τόπο καταγωγής της που επισκέφθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 25 Αυγούστου, η Κλέλια Ανδριολάτου έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας μίλησε για τον τόπο καταγωγής της, τον παππού της και τον πατέρα της.

Στην νέα της δημοσίευση συμπεριέλαβε ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο χωριό της, αποκαλύπτοντας μόνο μερικές από τις ομορφιές του Κατάκολου.

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Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά της για την επίσκεψή της εκεί, ενώ φάνηκε να απολαμβάνει τις στιγμές της κάνοντας ποδήλατο φορώντας το μαγιό της.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Στο συνοδευτικό κείμενο ωστόσο, επέλεξε να μιλήσει με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τις ρίζες της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Κατάκολο

Και ας έχω κρατηθεί για όλα τα προηγούμενα (μιας και η Ελλάδα που συνάντησα ήταν πιο όμορφη από ποτέ) εδώ θα κάνω μια στάση για δυο λόγια. Σε αυτό το μέρος γεννήθηκε ο πατέρας μου.

Η ταβέρνα αυτή είναι του παππού μου. Είναι το μέρος που σταματάει ο χρόνος και θεραπεύει. Είναι η οικογένεια. Είναι η αγάπη. Είναι όλες οι αναμνήσεις που με μεγαλώνουν. Είναι το πιο τρυφερό κομμάτι της καρδιά μου. Είναι το χωριό μου.

Είναι το μέρος που μου δίνει θάρρος και δύναμη. Όταν πέφτω για ύπνο κλείνω τα μάτια μου και λίγο πριν κοιμηθώ ακούω τον παππού μου -(που δεν είναι πια στη ζωή , αλλά για εμένα είναι πιο ζωντανός από ποτέ)- .. ότι όλα θα πάνε καλά (και τον πιστεύω γιατί είχε πλάκα και τελικά η ζωή έχει πολύ πλάκα)».