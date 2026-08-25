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Η εντυπωσιακή τούρτα και η παρουσία του Χρήστου Μάστορα.

Με ένα πάρτι με προσκεκλημένους την οικογένεια, τους φίλους της αλλά και τον σύντροφό της γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της η Γαρυφαλιά Καληφώνη.

Η εντυπωσιακή influencer, είχε στο πλευρό της τον επί 4 χρόνια σύντροφό της, Χρήστο Μάστορα, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος στις φήμες που τους ήθελαν να περνάνε κρίση.

Το μοντέλο έκλεισε τα 30 και στα stories της ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από την μοναδική αυτή στιγμή.

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Το πάρτι πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο δίπλα σε πισίνα, με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη να σβήνει μία μεγάλη τούρτα με κόκκινα φρούτα και πολλά κεράκια.