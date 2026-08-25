Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Στόχος επίθεσης ανοικτά του Ομάν έγινε δεξαμενόπλοιο της Metrostar Management, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Θεόδωρου Αγγελόπουλου, με το πλήγμα να προκαλεί ζημιές στο μηχανοστάσιο και να αφήνει το πλοίο χωρίς δυνατότητα πρόωσης.

Πρόκειται για το LR2 tanker Metro Venetian, χωρητικότητας 115.000 dwt και κατασκευής 2025, το οποίο επλήγη περίπου εννέα ναυτικά μίλια, ή 17 χιλιόμετρα, βορειοανατολικά της Ash Shishah στο Ομάν.

Σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η αναφορά για το περιστατικό ελήφθη στις 20:25 GMT τη Δευτέρα. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε ότι βλήμα έπληξε το δεξαμενόπλοιο, προκαλώντας ζημιές στο μηχανοστάσιο. Ως αποτέλεσμα, το Metro Venetian έχασε την πρόωσή του και παρέμεινε ακινητοποιημένο.

Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι την έκδοση της σχετικής ενημέρωσης δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν το περιστατικό είχε προκαλέσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η Vanguard Tech ταυτοποίησε το πλοίο ως το υπό λιβεριανή σημαία Metro Venetian. Ως beneficial owner εμφανίζεται η ελληνική Metrostar Management Corp, ενώ ως ultimate beneficial owner καταγράφεται ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος.

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Είχε προηγηθεί επίθεση σε VLCC ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας

Το περιστατικό στο Ομάν έρχεται μετά από ακόμη μία επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου στην ευρύτερη περιοχή, αυτή τη φορά ανοικτά του Yanbu, του σημαντικού πετρελαϊκού κόμβου της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στόχος εκείνης της επίθεσης ήταν το υπό σαουδαραβική σημαία VLCC Amzan, χωρητικότητας 320.900 dwt και κατασκευής 2014, το οποίο διαχειρίζεται η κρατικά ελεγχόμενη σαουδαραβική εταιρεία Bahri.

Από το πλήγμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κύριο κατάστρωμα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος ή αναφορές για περιβαλλοντική ζημιά.

Κατά τη Vanguard Tech, το Amzan έπλεε χωρίς φορτίο και με νότια κατεύθυνση όταν έγινε στόχος, περίπου 100 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Σαουδικής Αραβίας.

Για την επίθεση στο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο έχουν διατυπωθεί υποψίες για εμπλοκή των Χούθι, χωρίς αυτό να συνδέει κατ' ανάγκη τα δύο περιστατικά. Στην περίπτωση του Metro Venetian, η UKMTO δεν προσδιόρισε ποιος βρίσκεται πίσω από το πλήγμα ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του βλήματος.

Εντείνεται η ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα

Οι δύο επιθέσεις ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας και στις δύο πλευρές της Αραβικής Χερσονήσου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία αξιοποιεί τον αγωγό Ανατολής-Δύσης για τη μεταφορά πετρελαίου προς το Yanbu, ώστε να διαθέτει εναλλακτική εξαγωγική διαδρομή έναντι των Στενών του Ορμούζ. Η επιδείνωση, όμως, των συνθηκών ασφαλείας στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνει την αβεβαιότητα και γύρω από αυτή την επιλογή.

Στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον προστίθενται οι πιέσεις στην ασφαλιστική αγορά, καθώς ορισμένοι πάροχοι περιορίζουν την κάλυψη πολεμικού κινδύνου, ενώ η αυξημένη επικινδυνότητα επηρεάζει και τις αποφάσεις ναυλωτών και αγοραστών πετρελαίου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το πλήγμα στο Metro Venetian, με την UKMTO να καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.