Η υποχώρηση δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλη τη χώρα.

Δύο διαφορετικές τάσεις καταγράφονται στην τουριστική αγορά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με την εστίαση να εμφανίζει υποχώρηση του κύκλου εργασιών και τα καταλύματα να κινούνται ανοδικά. Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η αύξηση των εσόδων στις επιχειρήσεις διαμονής δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη πορεία στις επιχειρήσεις εστίασης, ενώ σημαντικές είναι και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους τουριστικών περιοχών.

Η αρνητική εικόνα εντοπίζεται κυρίως στην εστίαση. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε σε 3,165 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο, έναντι 3,245 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πρόκειται για μείωση 2,5%, η οποία αντιστοιχεί σε απώλεια τζίρου περίπου 80 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή

Η υποχώρηση δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλη τη χώρα. Μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1% του συνολικού κύκλου εργασιών της εστίασης, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η Αχαΐα, με 11,7%. Στη Θήρα, αντίθετα, η πτώση ήταν οριακή, μόλις 0,2%.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εικόνα της Αττικής, καθώς εκεί συγκεντρώνεται το 41% του συνολικού ετήσιου τζίρου της εστίασης. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 1,7%, στα 1,328 δισ. ευρώ από 1,351 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

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Πιο έντονη ήταν η κάμψη στη Θεσσαλονίκη, όπου ο τζίρος μειώθηκε κατά 7,7%, ενώ στη Χαλκιδική η πτώση έφθασε το 7,3%. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και σε ορισμένους μεγάλους νησιωτικούς προορισμούς. Στην Κω η εστίαση υποχώρησε κατά 6,9%, στο Λασίθι κατά 3,4% και στο Ηράκλειο κατά 3,1%. Η Μύκονος εμφάνισε μικρότερη μείωση, της τάξης του 0,6%.

Πάρος, Νάξος και Κρήτη κινήθηκαν ανοδικά

Μέσα σε αυτή τη συνολικά αρνητική εικόνα υπήρξαν και περιοχές που κινήθηκαν ανοδικά. Η Πάρος ξεχώρισε μεταξύ των σημαντικότερων αγορών του κλάδου, με αύξηση του τζίρου της εστίασης κατά 6,1%. Στη Νάξο η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5,3%, στα Χανιά στο 4%, στο Ρέθυμνο στο 3,5% και στη Ρόδο στο 1%.

Η εικόνα αλλάζει όταν η σύγκριση περνά στον κλάδο των καταλυμάτων. Σε αντίθεση με την εστίαση, οι επιχειρήσεις διαμονής έκλεισαν το δεύτερο τρίμηνο με υψηλότερο κύκλο εργασιών. Ο συνολικός τζίρος έφθασε τα 3,304 δισ. ευρώ, από 3,113 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,1%. Σε απόλυτα μεγέθη, η διαφορά προσεγγίζει τα 191 εκατ. ευρώ.

Πρωταγωνίστρια η Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων που έχουν συμμετοχή τουλάχιστον 1% στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταλυμάτων. Ο τζίρος της αυξήθηκε κατά 13,8%, από 174,3 εκατ. σε 198,4 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, στη Μύκονο σημειώθηκε μείωση 1,5%, ενώ στη Χαλκιδική καταγράφηκε περιορισμένη αύξηση 2%.

Ισχυρή ήταν η επίδοση της Κρήτης. Στο Ηράκλειο ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 12,2%, φθάνοντας τα 325,9 εκατ. ευρώ. Στα Χανιά η αύξηση ήταν 6,8%, στο Ρέθυμνο 5,6% και στο Λασίθι 4,7%.

Θετικές μεταβολές εμφανίζουν και αρκετοί από τους μεγάλους νησιωτικούς προορισμούς. Στην Πάρο ο τζίρος των καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 9,2%, στη Θήρα κατά 5,8%, στην Κω κατά 4,6% και στη Ρόδο κατά 3,8%. Η Μήλος παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, κατά 18,4%, αν και έχει μικρότερη συμμετοχή στο συνολικό μέγεθος της αγοράς.

Άνοδος 5,6% και στην Αττική

Ανοδικά κινήθηκε και η Αττική στον τομέα της διαμονής. Ο τζίρος των καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 5,6%, από περίπου 820 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε 865,9 εκατ. ευρώ φέτος.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν τελικά μια τουριστική αγορά με διαφορετικές ταχύτητες. Από τη μία πλευρά, η εστίαση κατέγραψε συνολική μείωση 2,5%, με την πτώση να εμφανίζεται τόσο σε μεγάλες αστικές αγορές όσο και σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς. Από την άλλη, τα καταλύματα αύξησαν τον τζίρο τους κατά 6,1%, με την άνοδο να είναι εμφανής σε αρκετές από τις βασικές τουριστικές περιοχές της χώρας.