Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Νέα επιτάχυνση κατέγραψαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον Ιούλιο, αυξάνοντας το κόστος κατασκευής νέων κατοικιών, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να εντοπίζονται στο πετρέλαιο κίνησης, τα τούβλα και τους χάλκινους αγωγούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,8% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Η άνοδος είναι αισθητά μεγαλύτερη από το 2,9% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Ανοδική ήταν η κίνηση των τιμών και σε μηνιαία βάση. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,6%, όταν έναν χρόνο νωρίτερα η αντίστοιχη μηνιαία μεταβολή ήταν 0,3%.

Ποια προϊόντα παρουσίασαν μεγάλες αυξήσεις

Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι αυξήσεις σε ορισμένα βασικά υλικά και προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή. Τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο παρουσιάζει το πετρέλαιο κίνησης (diesel), με 17,7%, και ακολουθούν τα τούβλα με 11,6% και οι χάλκινοι αγωγοί με 10%. Το έτοιμο σκυρόδεμα αυξήθηκε κατά 6,2%, ενώ οι πλαστικοί, συνθετικοί και ινοτσιμεντένιοι σωλήνες κατά 5,2%.

Ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης στα κουφώματα αλουμινίου κατά 4,8%, στα παρκέτα κατά 4,3%, στα πλακίδια κατά 4,2% και στο τσιμέντο κατά 4,1%. Οι τιμές του σιδήρου οπλισμού αυξήθηκαν κατά 3,4% και των ανελκυστήρων κατά 3%.

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Τα στοιχεία δείχνουν παράλληλα ότι οι ανοδικές πιέσεις συνεχίστηκαν και μέσα στον Ιούλιο. Σε σχέση με τον Ιούνιο, το diesel αυξήθηκε κατά 14,6%, τα τούβλα κατά 1,2% και οι μαρμαρόπλακες κατά 0,8%.