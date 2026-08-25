Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων των δικαιολογητικών και του ενεργειακού στόχου, ακολουθεί η διαδικασία πιστοποίησης και αποδέσμευσης της προβλεπόμενης ενίσχυσης.

Παράταση έως τις 31 Αυγούστου 2026 προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση για συγκεκριμένες διαδικασίες του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η νέα απόφαση έρχεται καθώς, σύμφωνα με το ΦΕΚ, δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος του συνόλου των εμπρόθεσμα υποβληθέντων αιτημάτων ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης. Παράλληλα, η ημερομηνία λήξης του έργου είχε ήδη παραταθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Με την τροποποίηση, η ημερομηνία της 27ης Ιουλίου 2026 αντικαθίσταται από την 31η Αυγούστου 2026 σε συγκεκριμένες διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Οδηγού του προγράμματος. Στην πράξη, η αλλαγή αφορά κυρίως επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήματα ολοκλήρωσης και ελέγχου παρουσιάζουν ελλείψεις ή λάθη. Εφόσον ένα αίτημα απορριφθεί, δίνεται η δυνατότητα επανυποβολής έως και τις 31 Αυγούστου, με την ανάρτηση των ελλειπόντων ή διορθωμένων δικαιολογητικών στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Ειδικότερα, για αιτήματα που απορρίπτονται μετά τις 17 Ιουλίου 2026, οι ωφελούμενοι έχουν προθεσμία έως το τέλος Αυγούστου για να προχωρήσουν σε νέα υποβολή. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων των δικαιολογητικών και του ενεργειακού στόχου, ακολουθεί η διαδικασία πιστοποίησης και αποδέσμευσης της προβλεπόμενης ενίσχυσης. Βασική προϋπόθεση παραμένει η επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος, καθώς μέσω του αιτήματος επαλήθευσης και πιστοποίησης δαπανών πρέπει να τεκμηριώνεται μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30%.