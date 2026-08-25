Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα έργο με υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως η υποθαλάσσια διασύνδεση Κοφίνου–Κορακιάς.

Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται ο Great Sea Interconnector (GSI), η ηλεκτρική διασύνδεση η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου–Ισραήλ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αναδιάταξης του χρηματοδοτικού και επενδυτικού σχήματος του έργου. Μετά και την εμπλοκή του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, το ενδιαφέρον στρέφεται στους όρους με τους οποίους νέοι επενδυτές και χρηματοδότες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο έργο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), υπό τον πρόεδρό της Κώστα Τσιμάρα, ανοίγει τη συζήτηση για τη Μεθοδολογία Εσόδου του GSI, έπειτα από αίτημα του ΑΔΜΗΕ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο λεγόμενος «παράγων g», ένας τεχνικός συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εσόδων του έργου. Η σχετική διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 11 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια η ΡΑΑΕΥ θα εξετάσει εάν απαιτούνται αλλαγές στην υφιστάμενη μεθοδολογία. Το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο συγκεκριμένος συντελεστής επηρεάζει το επιτρεπόμενο έσοδο του έργου, την απόδοση των κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτό και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης.

Η σημερινή Μεθοδολογία Υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου εγκρίθηκε με την απόφαση Ε-157/2024. Αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των εσόδων που ανακτά η ελληνική πλευρά, ωστόσο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την κυπριακή πλευρά. Η πρωτοβουλία του ΑΔΜΗΕ συνδέεται με την προσπάθεια προσαρμογής του οικονομικού μοντέλου του GSI στις νέες χρηματοοικονομικές συνθήκες, αλλά και με την αναζήτηση ενός πλαισίου που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Για τους υποψήφιους επενδυτές, σημαντικό στοιχείο είναι να γνωρίζουν με σχετική ασφάλεια ποια έσοδα μπορεί να αποφέρει το έργο στο μέλλον. Η προβλεψιμότητα αυτή διευκολύνει τόσο την προσέλκυση κεφαλαίων όσο και την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα έργο με υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως η υποθαλάσσια διασύνδεση Κοφίνου–Κορακιάς. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, γνωστές ως CapEx, είναι ουσιαστικά τα χρήματα που απαιτούνται για την κατασκευή και την ανάπτυξη μιας μεγάλης υποδομής. Το βασικό ζητούμενο της διαβούλευσης είναι επομένως να διαμορφωθεί ένα οικονομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στο GSI να παραμένει χρηματοδοτήσιμο και ελκυστικό για επενδυτές, χωρίς παράλληλα να δημιουργεί υπερβολικές επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές. Η τελική απόφαση για τη Μεθοδολογία Εσόδου αποτελεί έτσι μία από τις παραμέτρους που θα επηρεάσουν την επόμενη φάση του έργου.