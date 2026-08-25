Τον περασμένο Απρίλιο ο Παύλος Μαρινάκης είχε «αδειάσει» τον Σωτήρη Σέρμπο για τα όσα είχε πει του για την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο Ιράν.

Ο Σωτήρης Σέρμπος παραιτήθηκε από τη θέση του μετακλητού συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού (Προεδρία της Κυβέρνησης) για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η παραίτηση του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έγινε αποδεκτή και η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 1345, 21 Αυγούστου 2026).

Η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα.

Ο Σωτήρης Σέρμπος είχε προσχωρήσει στις 3 Μαρτίου 2024 στη ΝΔ. Τον Οκτώβριο του 2025 ο αν. καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής είχε αναλάβει, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθήκοντα σχετικά με ζητήματα διπλωματίας στη Γενική Γραμματεία πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

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Ο Σωτήρης Σέρμπος είχε διατελέσει διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, επί έξι μήνες, το 2022, ενώ υπήρξε επιστημονικός διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Μακεδονίας – Θράκης.

Το δημόσιο «άδειασμα» από Μαρινάκη

Ο Παύλος Μαρινάκης είχε δημοσίως «αδειάσει» τον Σωτήρη Σέρμπο, τον περασμένο Απρίλιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του για την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο Ιράν δεν εκφράζουν ούτε την κυβέρνηση, ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για το θέμα είχε τοποθετηθεί και το ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανέφερε, ο κ. Σέρμπος είναι μεν εκ των συμβούλων του πρωθυπουργού, ωστόσο οι δημόσιες τοποθετήσεις του γίνονται με βάση τις προσωπικές, επιστημονικές του απόψεις, τις οποίες καταθέτει και στις σχετικές συσκέψεις. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας χαράσσεται αποκλειστικά από το υπουργείο Εξωτερικών και τον πρωθυπουργό, ενώ οι επίσημες θέσεις της κυβέρνησης εκφράζονται μόνο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών.

Ο πρώην πλέον σύμβουλος του πρωθυπουργού είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ επιδίωξαν μια «Βενεζουέλα 2.0» με στόχο την ανατροπή του Αλί Χαμενεΐ, αλλά τελικά κατέληξαν σε μια «Βόρεια Κορέα 2.0», χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ «απερίσκεπτες». Παράλληλα, πρότεινε να ανατεθεί σε Ρωσία και Κίνα ρόλος εγγυητριών δυνάμεων για τα Στενά του Ορμούζ.