Βολές Μάντζου κατά του Παύλου Μαρινάκη.

Το πρωτοφανές «άδειασμα» του κ. Σωτήρη Σέρμπου από τον κ. Παύλο Μαρινάκη δεν αποτελεί ζήτημα εσωτερικής τάξης της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αφορά στην ίδια την ασκούμενη εξωτερική πολιτική της χώρας, σχολίασε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Πρόσθεσε πως ο «Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να γνωρίζει ότι ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού δεν τοποθετείται στον δημόσιο λόγο ως «ακαδημαϊκός» αλλά με την επίσημη θεσμική του ιδιότητα. Το σημερινό γεγονός επιβεβαιώνει την πολυφωνία της Κυβέρνησης σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με προφανείς συνέπειες για όλη τη διεθνή κοινότητα».

Ο κ. Μάτζος σημείωσε ακόμα πως «τα ερωτήματα πλέον πρέπει να απαντηθούν:

- Ποια είναι η «επίσημη θέση» της Ελληνικής Κυβέρνησης για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ - Ισραήλ και τη συμβατότητά τους προς το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες που διέπουν τη διεθνή κοινότητα;

- Πιστεύει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν μια εύστοχη ενέργεια, με σαφείς στόχους και χρονοδιάγραμμα ή πράγματι αναγνωρίζουν ότι οδήγησε σε μια εξαιρετικά σοβαρή γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση με απρόβλεπτες διαστάσεις και συνέπειες;

«Σε αυτήν την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα έχει ανάγκη από σαφήνεια και καθαρότητα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όχι από αμφισημία και αντικρουόμενα μηνύματα» καταλήγει ο Δημήτρης Μάντζος.

Σημειώνεται ότι ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως ο κ. Σέρμπος είναι μεν εκ των συμβούλων του πρωθυπουργού, όμως οι δημόσιες τοποθετήσεις του γίνονται με βάση τις προσωπικές, επιστημονικές του απόψεις, τις οποίες καταθέτει και στις σχετικές συσκέψεις ενώ υπογράμμισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας χαράσσεται αποκλειστικά από το υπουργείο Εξωτερικών και τον πρωθυπουργό, οι επίσημες θέσεις της κυβέρνησης εκφράζονται μόνο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, τόνισε.