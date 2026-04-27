Υποκλοπές - Ανδρουλάκης: Καταθέτουμε αίτημα για εξεταστική - LIVE η έκτακτη συνέντευξη Τύπου

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, που προκάλεσε σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας εξέδωσε Πράξη για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Κίνηση που επιβεβαίωσε πλήρως το Dnews και τη στήλη «Πληροφοριοδότης», που αποκάλυψε το «μήνυμα» του Μαξίμου να κλείσει το θέμα των υποκλοπών έως το φθινόπωρο.
Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη
Απόφαση πρόκληση από τον Άρειο Πάγο
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, παραγνωρίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν από την επ' ακροατηρίω διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, επιμένει πως όλα αυτά ήταν «γνωστά στον διενεργήσαντα την έρευνα, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου (ενδεικτικά, βλ. σελ. 90, 91, 96, 253 επ. του από 25-07-2024 Αχιλλέα ΖΗΣΗ που είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται, δηλαδή, για νεότερα, ουσιώδη ή άγνωστα, στον κρίναντα εισαγγελικό λειτουργό, στοιχεία».
Στην προσπάθειά του μάλιστα ο κ. Τζαβέλλας να αποδυναμώσει όλο το αποδεικτικό υλικό αναφέρει , αναφέρει ότι «δεν προέκυψαν νεότερα ουσιώδη στοιχεία, ανατρεπτικά του συμπεράσματος του εκδοθέντος εισαγγελικού πορίσματος». Σε άλλο σημείο υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά δεν «επιβεβαιώνονται» και για το λόγο αυτό με τη δικαστική απόφαση ζητείται να γίνει νέος γύρος έρευνας.
Όσον αφορά το αδίκημα της κατασκοπείας που το δικαστήριο αποφάσισε πως θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, ο κ. Τζαβέλλας αποφαίνεται πως δεν διακυβεύονταν κρατικά μυστικά και άρα δεν χρειάζεται καν να εξεταστεί!
Παρά την απόφαση «κόλαφο» του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση, θεωρώντας πως δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την ανάσυρση της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Ανώτατο Δικαστήριο, «ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27-04-2026 Πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης. Αναλυτικότερα τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Συνεπώς τα συμπεράσματα των πορισμάτων του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται».
Κακλαμάνης: Η απόφαση δεν έχει νομικό σκεπτικό17:25:01
«Η σημερινή απόφαση δεν έχει νομικό σκεπτικό. Η προηγούμενη διάταξη Ζήση δεν έχει καμία σκέψη για την κατασκοπεία. Αφιερώνει μόλις μία γραμμή».
«Αυτό που δεν έψαξε ο Ζήσης, το έψαξε το δικαστήριο. Και το έστειλε μαζί με την κατάθεση Σπίρτζη, ότι είχε απόρρητα έγγραφα στο κινητό του. Τώρα ο αντιεισαγγελέας δηλώνει ότι δεν πείστηκε ότι ο Σπίρτζης τύπωσε τα έγγραφα από τον υπολογιστή του.
Κακλαμάνης: Είχε λόγο ο Τζαβέλλας να μην αναλάβει την υπόθεση17:23:24
«Αναρωτιόμουν τι περιμένει ο αντεισαγγελέας Τζαβέλλας και δεν χρέωνε τη δικογραφία. Είχε μάλιστα λόγο να μην αναλάβει την υπόθεση, γιατί επόπτευε την ΕΥΠ και είχε υπογράψει την παρακολούθηση Κουκάκη».
Κρίσιμες οι επόμενες εκλογές17:22:12
«Οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για τους θεσμούς, την ποιότητα και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη χώρα.
Περιμένω από όλα τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν με το Predator να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάνε στον Άρειο Πάγο».
Αίτημα για εξεταστική από το ΠΑΣΟΚ17:18:58
«Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικές αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ανδρουλάκης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης17:18:35
«Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα και η δημοκρατία».
Πλέον δεν μας εκπλήσσει τίποτα17:18:13
Για την ηγεσία του Α.Π. δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας για αυτούς που κάρφωσαν το predator στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και τη μισή κυβέρνηση. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης; Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές και να αποφύγουν κάποιοι τη φυλακή; Πλέον δεν μας εκπλήσσει τίποτα.
Η ηγεσία του Αρείου Πάγου δεν έκανε τη μίνιμουμ ανακριτική πράξη. Δεν κάλεσε τον Ντίλιαν να καταθέσει.
Κακοποιείται το αίσθημα δικαίου17:16:05
«Σήμερα η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της Δικαιοσύνης. Κακοποιείται το αίσθημα δικαίου. Παίχτηκε ένα ακόμα επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών»
Ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου17:14:47
Μόλις ξεκίνησε η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη.
Γεροβασίλη: Ο Νίξον της Ελλάδας έχει περισσότερα εργαλεία από τον πραγματικό Νίξον17:06:59
«Δεν είναι Κράτος Δικαίου ένα κράτος που η ίδια η Δικαιοσύνη δεν σέβεται τους δικαστές της», τονίζει η Όλγα Γεροβασίλη, κάνοντας λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές.
«Ο Νίξον της Ελλάδας έχει περισσότερα εργαλεία από τον πραγματικό Νίξον», αναφέρει χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικά η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη:
«Η πραξικοπηματική υπέρβαση της δικαστικής απόφασης των υποκλοπών από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε διατελέσει αν. επόπτης της ΕΥΠ την περίοδο των υποκλοπών έχει ερμηνεία:
Ο Νίξον της Ελλάδας έχει περισσότερα εργαλεία από τον πραγματικό Νίξον.
Η διάκριση των εξουσιών στο Σύνταγμά μας είναι θεμελιώδης. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αξιώνει να μένει στο απυρόβλητο, λόγω, δήθεν, της διάκρισης των εξουσιών.
Φαίνεται πως οι 1930 σελίδες της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης δεν ήταν αρκετές για τον κο Τζαβέλλα. Δεν βρήκε σε αυτές κανένα νέο στοιχείο για κατασκοπεία, αφού, δήθεν, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο αρχηγός της Αστυνομίας δεν έχουν κρατικά απόρρητα στα κινητά τους και πάντως δεν εμφανίστηκαν αλλά ούτε καν κλήθηκαν να καταθέσουν. Τι να πει κανείς για την προσέγγιση ότι όταν σταματά κανείς να είναι υπουργός, τα κρατικά απόρρητα που υπήρχαν στο κινητό του, ότι σταματούν να είναι κρατικά απόρρητα.
Η Εισαγγελία του ΑΠ με τη σημερινή της διάταξη απλά κατήργησε την κατασκοπεία από τον Ποινικό Κώδικα.
Όμως, δεν είναι Κράτος Δικαίου ένα κράτος που η ίδια η Δικαιοσύνη δεν σέβεται τους δικαστές της».
Αντίστροφη μέτρηση για τη συνέντευξη Τύπου του Ανδρουλάκη17:03:38
Φάμελλος: Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης που θέτει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών17:01:06
Ο Σωκράτης Φάμελλος απαίτησε την άμεση ανάκληση της διάταξης για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών και τόνισε πως «το σκάνδαλο δεν θα κουκουλωθεί, όσο και να το θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μερίδα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».
Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου
«Η σημερινή διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα να θέσει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι απαράδεκτη.
Και αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά και των Δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση.
Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κουκουλωθεί, όσο και να το θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μερίδα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης.
Γιατί μπροστά στην αναζήτηση της αλήθειας δεν πρέπει να μπαίνει κανένα εμπόδιο.
Οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».
Κεσσές: Πλέον μιλάμε για διάβρωση της Δημοκρατίας16:54:50
Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές κάνει λόγο για την «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» και τονίζει πως πλέον «μιλάμε για διάβρωση της Δημοκρατίας».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ:
«Η πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης έλαβε χώρα.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο διαβίβασε αιτιολογημένα τη δικογραφία ζητώντας την διερεύνηση μεταξύ άλλων 3 αδικημάτων στη βάση νέων αποδεικτικών στοιχείων
1. Τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπίας ακόμη και με τη μορφή της απόπειρας, καθώς παγιδεύτηκε το μισό υπουργικό συμβούλιο και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων
2. Τη διερεύνηση των ευθυνών 9 φυσικών προσώπων που κατονομάστηκαν στη δίκη και προέκυψε η εμπλοκή τους
3. Τη διερεύνηση της συνέχισης λειτουργίας της εταιρίας με εμπορία κατασκοπευτικού λογισμικού από τα έτη 2022 έως το 2026 στη βάση ομολογίας υπαλλήλου της εταιρίας
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας πήρε τη δικογραφία και την κράτησε για 20 ημέρες χωρίς να κάνει καμία προανακριτική ενέργεια, χωρίς να εξετάσει ούτε ένα μάρτυρα, χωρίς να καλέσει οποιονδήποτε και χωρίς να ζητήσει την συνδρομή οποιασδήποτε υπηρεσίας.
Μάλιστα στις 24.4.2026 του κατατέθηκε επίσημο έγγραφο με το οποίο του ζητήθηκε να μας υποδείξει πως να του δοθούν τα νέα ευαίσθητα-εμπιστευτικά έγγραφα, που έχουμε στα χέρια μας και τα οποία αποδεικνύουν τις αξιόποινες πράξεις, καθώς και πού να κατατεθούν οι νέες μηνύσεις.
Παράλληλα ζητήθηκε να μας γνωστοποιηθεί ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας εν όψει του γεγονότος ότι ο κ. Τζαβέλλας είχε ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να δηλώσει κώλυμα.
Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ο Εισαγγελέας Τζαβέλλας ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ και να εκδώσει βιαστικά σήμερα διάταξη αρχειοθέτησης συνολικά της υπόθεσης με ένα έωλο αιτιολογικό που προσβάλει τη νοημοσύνη όλων και έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στην ίδια την απόφαση.
Επισυνάπτω την απόδειξη υποβολής του αιτήματος στον Άρειο Πάγο στις 24.4.2026 για να μην υπάρχει αμφιβολία.
Πλέον μιλάμε για διάβρωση της Δημοκρατίας».
Θύελλα για το «μπάζωμα» από τον Άρειο Πάγο16:49:43
Την οργή του πολιτικού - και του νομικού - κόσμου έχει προκαλέσει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.
«Το σύνολο του πολιτικού κόσμου οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ως ένδειξη αυτονόητου σεβασμού», ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που μιλούν για «συγκάλυψη» και με τη βούλα της Δικαιοσύνης.
«Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο», αντέδρασε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου».
Άμεση σύγκληση του ΔΣ ΔΣΑ ζητά η «Εναλλακτική Παρέμβαση»16:47:50
Η παράταξη των δικηγόρων «Εναλλακτική Παρέμβαση» με ανακοίνωση προτείνει την άμεση σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΣΑ, με αποκλειστικό θέμα την υπόθεση των υποκλοπών και την αντίδραση του νομικού κόσμου στην «επιχειρούμενη θεσμική εκτροπή».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,
μετά την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών και την οριστική αρχειοθέτηση της υπόθεσης με απόφαση του Ανώτατου Εισαγγελέα, προτείνουμε από πλευράς Εναλλακτικής Παρέμβασης την άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ σε συνεδρίαση, με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την υπόθεση των υποκλοπών και την αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας στην επιχειρούμενη θεσμική εκτροπή. Η συνεδρίαση προτείνουμε να λάβει χώρα στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ “Μιχάλης Ζαφειρόπουλος” και να κοινοποιηθεί εκ των προτέρων ο δημόσιος χαρακτήρας της για τη συμμετοχή των μελών μας που το επιθυμούν, αλλά και σχετικών προσώπων που θα προσκληθούν προς τούτο. Προτείνουμε ήδη από σήμερα την πρόσκληση όλων των πρώην Προέδρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σε περίπτωση άρνησης της πρότασής μας, θα επανέλθουμε, επιφυλασσόμενοι για την πλήρωση και επίκληση του α. 94 παρ. 2 του ΚΔ.
Η αντίδραση Ράμμου: Μένω άφωνος16:43:56
«Μένω άφωνος». Με αυτές τις δύο λέξεις αντέδρασε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, παραγνωρίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν από την επ' ακροατηρίω διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.
Παρασκευή ο Τζαβέλλας έμαθε για νέα στοιχεία για κατασκοπεία, Δευτέρα αρχειοθέτησε16:40:53
Δεν χωρά αμφιβολία πως η πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο αποτελεί την είδηση της ημέρας. Κάτι λιγότερο από εξήντα ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του ο κ. Τζαβέλλας απέρριψε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπείας και τυχόν εμπλοκή εννέα τουλάχιστον επιπλέον προσώπων, όπως είχε ζητήσει η καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμειλειοδικείου Αθηνών. Με απλά λόγια, ο κ. Τζαβέλλας φέρεται να εξέτασε τα στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη και παρόλα αυτά έκρινε πως η αρχειοθέτηση Ζήση - Αδειλίνη ήταν ορθή.
